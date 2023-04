Ciąża w "Rolnik szuka żony". Magda ukrywała swój stan do 9. miesiąca!

Seweryn Nowak z 6. edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazł szczęścia w programie. Początkowo zauroczony był Marleną, z którą utrzymywał kontakty jeszcze przed programem i robił to w tajemnicy przed pozostałymi kandydatkami - Dianą i Joanną. Gdy prawda wyszła na jaw doszło do ostrej awantury. Wkrótce później para rozstała się w nieprzyjemnej atmosferze, a w odcinku finałowym "Rolnik szuka żony", Seweryn wyznał, że ma już nową partnerkę, Magdalenę. Pokazał ją później, w odcinku świątecznym. Okazało się, że para wpadła na siebie podczas zakupów i od razu między nimi zaiskrzyło. Do zaręczyn doszło w kwietniu 2021, a rok później do ślubu. Teraz Seweryn i Magda zostaną rodzicami.

Magdalena umieściła zdjęcie w zaawansowanej ciąży. Pod postem zaroiło się od gratulacji. Przypomnijmy, że żona Seweryna Nowaka jest architektem krajobrazu i prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Pasjonuje się także fotografią i podróżami.