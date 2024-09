Cichopek mówi o przerwie. "To dla nas trudny okres"

- Oczywiście wrócimy do nagrań, jak tylko nam czas pozwoli, ale teraz mieliśmy wakacyjną przerwę – wyznała Cichopek w rozmowie z "Newserią Lifestyle". - Mamy teraz tyle zajętości związanych z produkcjami, w których bierzemy udział na antenie Polsatu, ja też przy okazji jeszcze kręcę serial i startuje rok szkolny, więc ci, co mają dzieci, to wiedzą, jaki to jest trudny okres, trzeba go przetrwać.