Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jeden z najbardziej lubianych duetów prowadzących programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Ponownie mieliśmy okazję zobaczyć tych dwoje w akcji przy okazji tematu dotyczącego... mody na chodzenie boso. Ekspertka zaproszona do studia robiła, co w jej mocy, by przedstawić widzom praktyczne informacje w tym temacie. Wtedy padła niespodziana propozycja, by na żywo ocenić stopę Kasi Cichopek! Aktorka początkowo była onieśmielona, ale ostatecznie zgodziła się wziąć w tym udział. Zdjęła but i pokazała stopę do kamery! Przez moment położyła ją nawet na stole, tuż obok filiżanki z kawą. Kamerzysta gimnastykował się, by pokazać stopę z każdej strony, a ekspertka profesjonalnie ją oceniła. Co powiedziała? Szczegóły poniżej.

Cichopek zdjęła buty i postawiła gołą stopę na stół. Ekspertka podjęła się jej oceny!

Kasia Cichopek czekała w milczeniu na ocenę, a wszystkiemu przyglądał się siedzący obok Maciej Kurzajewski. W końcu fizjoterapeutka, po uprzednim obejrzeniu okazu, zabrała głos i rozwiała wszelkie wątpliwości.

"Twoja stopa jest piękna! Bardzo ładnie zbudowana, nie ma palucha koślawego. (...) To jest bardzo ładna stopa, pięknie się układa", zachwycała się ekspertka, ku uciesze Kasi Cichopek.

Na sam koniec tej żywej dyskusji dodano, że o stopy trzeba dbać, bo codziennie "dźwigają ciężar całego ciała".

