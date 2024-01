Ciężarna Ania z "Rolnik szuka żony" NIE WYTRZYMAŁA! "Każdy człowiek ma jakieś granice"

Program "Rolnik szuka żony" to hitowy program TVP. Produkcja doczekała aż 10 edycji. Na przestrzeni lat program związał ze sobą wielu uczestników. Tak było w przypadku Ani i Kuby z ostatniej 10. edycji. Choć na początku nie wróżono im szczęścia, to para postanowiła spróbować i opłaciło się. Są teraz szczęśliwi, a lada chwila na świecie pojawi się ich dziecko. A w Wigilię rolniczka na Instagramie pochwaliła się zaręczynami. Ostatni czas jej jednak nie oszczędza. Musiała zmierzyć się z nieprzyjemnymi wiadomościami.

"Rolnik szuka żony". Ania pod ostrzałem internautów. Musiała zmierzyć się z nieprzyjemnymi wiadomościami!

Ania i Jakub z 10 sezonu "Rolnik szuka żony" spodziewają się syna. To mężczyzna wyjawił tę informację, z czego ukochana nie była zadowolona, co zauważyli wierni fani. Ostatnio na swoim koncie na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 120 tysięcy użytkowników zorganizowała Q&A. Zalała ją fala pytań o ciąże: m.in o to, w którym miesiącu ciąży jest, a także czy pokaże w sieci zdjęcia z ciążowym brzuchem. Ania napisała wprost, że nie wie, czy będzie pokazywać tego typu zdjęcia.

- Nie wiem kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom - napisała na Instagramie.

Padło również pytanie o datę porodu, a także pytanie o imię. Niestety, Anna nie uchyliła rąbka tajemnicy.

- Nie odpowiadam na pytania, który to miesiąc? Jakie imię dziecka? Kiedy dowiedziałam się o płci dziecka? Na kiedy poród? Każdy człowiek ma jakieś granice prywatności także proszę o uszanowanie tego - dodała.

