Ciężarna Zofia Zborowska usadziła hejterkę! Nie było czego zbierać, absolutny nokaut

Zofia Zborowska zdecydowanie nie należy do kobiet, które dają sobie w kaszę dmuchać. Aktorka i żona siatkarza Andrzeja Wrony obecnie jest w ciąży i lada moment urodzi drugie dziecko. Celebrytka niedawno wrzuciła do sieci fotkę ze swoim ciążowym brzuszkiem, za co została brzydko zaatakowana przez internautkę. Ciężarna Zofia Zborowska jednak szybko usadziła hejterkę. To był absolutny nokaut! Nie było czego zbierać.