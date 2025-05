69. Konkurs Piosenki Eurowizji wzbudza w tym roku wyjątkowo dużo emocji. Na tym tle Justyna Steczkowska zaprezentowała się w sposób, który wielu uznało za jeden z najbardziej profesjonalnych i dopracowanych w tegorocznej edycji. Jej występ nie przeszedł bez echa – również wśród polskich gwiazd. Cleo, która sama miała eurowizyjne doświadczenie, wyjawiła nam, jak podobała się jej Justyna Steczkowska.

Cleo, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w 2014 roku z utworem "My Słowianie", dobrze wie, z jakimi emocjami i presją wiąże się udział w tym wydarzeniu. Artystka nie tylko śledziła tegoroczny konkurs, ale również postanowiła pochwalić swoją koleżankę z branży - Justynę Steczkowską.

Oglądałam oczywiście, że tak. Justyna, jesteś najlepsza na świecie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. To jak cała ekipa, bo też trzeba wyróżnić wszystkie osoby, które były na scenie. To jak cała ekipa się wystarała, jak dopracowana została właśnie choreografia i wizuale. No po prostu ja miałam ciarki i to jest najwspanialszy wyznacznik tego, że było super. Czyli jak masz ciarki, to znaczy, że trafiasz tutaj prościusieńko w serce - powiedziała "Super Expressowi" Cleo.