Cleo rozpłakała się po tym, co spotkało ją za kulisami programu TVP. To było dla niej za dużo! "Przepraszam"

Cleo to znana i lubiana piosenkarka, której największą sławę dała współpraca z Donatanem i muzyczny hit "My Słowianie", z którym wystąpiła nawet na Eurowizji, reprezentując Polskę w konkursie. Czas zweryfikował karierę Joanny Klepko, która wyśmienicie poradziła sobie występując na scenie solo. Odnosi kolejne sukcesy, a jej piosenki podbijają stacje muzyczne. Teraz Cleo jest również jurorką w popularnym programie na antenie TVP - "The Voice of Poland". Podczas jednego z ostatnich odcinków doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło wokalistką. Nie wytrzymała i rozpłakała się na oczach tysięcy osób: tych na widowni oraz widzów przed telewizorami. "Przepraszam", mówiła Cleo, próbując się uspokoić. Co się stało? Te sceny za kulisami, poza główną sceną, faktycznie mogą wzruszyć do łez.

Cleo mierzy się z trudną rolą trenera w programie "The Voice of Poland". Niejednokrotnie zdarzenia w show potrafią przytłoczyć. Tak było i tym razem, kiedy Cleo odwróciła swój fotel po występie jednej z uczestniczek. Później poszła za kulisy, gdzie czekała na nią jej największa fanka - siostra uczestniczki, która okazała się być osobą z niepełnosprawnościami. Widok dziewczyny na wózku bardzo wzruszył Cleo.

- Witaj w drużynie też, kochanie - powiedziała do niej Cleo, wieszając na szyi dziewczyny wisiorek, który jest symbolem przynależności do ekipy wokalistki. Nastolatka bardzo się z tego powodu ucieszyła, wydając z siebie okrzyk radości. - Moja kochana. Jezu, jak cudnie. Dziękuję - powiedziała do niej Cleo.

Już w drodze na fotel jurorski wokalistka nie potrafiła pohamować emocji. "Ciocia Cleo się wzruszyła", wtórowali jej pozostali trenerzy. A Cleo zalała się łzami! "Przepraszam", próbowała się uspokoić. "Nie przepraszaj, to są emocje", odpowiadali jej ludzie. W komentarzach ruszyła fala pozytywnych wpisów, które chwalą reakcje i zachowanie Klepko. Wideo, które krąży w sieci, faktycznie wzrusza.

