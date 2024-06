Co dalej z karierą Macieja Dowbora? Matka dziennikarza komentuje

Maciej Dowbor odchodzi z Polsatu

Maciej Dowbor (45 l.) jeszcze do wczoraj był jedną z największych gwiazd Polsatu, do którego trafił w 2005 roku. Wcześniej pracował m.in. w TVN i w TVP, ale dopiero w "słonecznej" stacji rozwinął skrzydła. 45-latek prowadził najważniejsze programy oraz imprezy. Cieszył się sympatią widzów oraz przełożonych. Miał ugruntowaną pozycję i wydawało się, że jeszcze przez wiele lat będzie pojawiał się na antenie Polsatu.

12 czerwca Dowbor poinformował na Instagramie, że właśnie złożył wypowiedzenie. W oświadczeniu przyznał, że była to bardzo trudna decyzja, nad którą myślał od wielu miesięcy. "Postanowiłem zakończyć mój 'związek' z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych. [...] Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. A ja uznałem, że to jest ten moment, kiedy mogę odejść na własnych zasadach, zostawiając po sobie, mam nadzieję, fajne projekty i dobre wspomnienia…" - napisał.

Jego decyzja zasmuciła wiele osób z show-biznesu. Za wspólne lata pracy podziękował mu m.in. Piotr Gąsowski, który opublikował na Instagramie wzruszające nagranie. Wiele osób zastanawia się czym teraz będzie zajmował się dziennikarz. Sam zapowiedział, że chce teraz spędzić więcej czasu z rodziną i udać się na zasłużone wakacje. Niektórzy spekulują, że po odpoczynku dołączy do zespołu TVP, a tym samym będzie można go zobaczyć u boku sławnej mamy.

Katarzyna Dowbor o zaskakującej decyzji syna

Katarzyna Dowbor (65 l.) przez dziesięć lat pełniła rolę prowadzącej program "Nasz nowy dom". Niespodziewanie, wiosną ubiegłego roku dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak (69 l.), poinformował o zakończeniu z nią współpracy. Informacja ta była szokiem nie tylko dla widzów, ale i samej dziennikarki. W jednej z rozmów nie kryła swojego żalu za sposób, w jaki została zwolniona. Dziennikarka szybko znalazła pracę w TVP.

18 czerwca dziennikarka uczestniczyła w branżowej imprezie. Na ściance została zasypana przez dziennikarzy pytaniami o decyzję jej syna. Dowbor w rozmowie z Plejadą zaznaczyła, że jej syn jest dorosłym człowiekiem, który podejmuje samodzielne decyzje. "Wszyscy zauważyli, że mój syn jest dorosłym człowiekiem i pępowina została już dawno odcięta. Ma trochę lat. Jest bardzo dobrym dziennikarzem, bardzo dobrym prezenterem, zawodowcem. I to są jego decyzje i jego sprawy. Ja się bardzo cieszę, że ma odwagę i potrafi różne decyzje podejmować" - powiedziała.

Zapytana o to, czy Maciej dołączy do zespołu TVP odpowiedziała: "Nie chciałabym tutaj opowiadać o tym, co on będzie robił, jak będzie robił, ponieważ on jest dorosły. Ale oczywiście będę go popierać w każdej jego decyzji". Dziennikarka JastrząbPost dopytywała ją czy syn pojawi się u jej boku w "Pytaniu na śniadanie". "Nic nie wiem, nic nie mogę powiedzieć, także proszę dalej spekulować! (śmiech) Także zobaczymy, co wyniknie" - odpowiedziała ze śmiechem Katarzyna Dowbor.

