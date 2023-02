Co dalej z karierą Marty Manowskiej w TVP? Właśnie zapadła oficjalna decyzja

Marta Manowska na początku roku została bohaterką artykułu w "Press". W materiale zwrócono uwagę na nieścisłości, jakie pojawiają się w życiorysie gwiazdy TVP. Dziennikarka niechętnie opowiada o swoim życiu prywatnym, a wywiadów udziela głównie przy promocji programów. Ku zaskoczeniu wielu, odniosła się do materiały na swój temat. Zdradziła kilka faktów ze swojego życia.

"Podstawówkę i liceum zaliczam do bardzo udanych. Ojciec wychował mnie na dobrej muzyce. Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath. Potem dodaliśmy Motorhead, Down, Machine Head, Rammstein, Panterę itd. Ja dodałam, jak przystało na Katowice, Paktofonikę, Kaliber 44 i czas poza szkołą (a uczyłam się dobrze) spędzałam w Mega Clubie przy ul. Dworcowej na koncertach i czad PARTY. Ewentualnie na Ligocie, na akademikach, szachach, za szybą, w Strasznym Dworze. Tam wykuwały się pomysły. Kto z Katowic ten wie" - pisała.

Z kolei serwis Pomponik napisał, że "sodówka" uderzyła jej do głowy.

"Marta podczas ramówki TVP zachowywała się bardzo dziwnie. Sprawiała wrażenie obrażonej na cały świat. Na ściance pojawiła chwilę przed 20, a impreza i spotkanie z dziennikarzami rozpoczynało się o 19. Zdaniem fotografów i świadków niechętnie pozowała do zdjęć, a gdy ktoś chciał od niej kilka słów do kamery o programach, które prowadzi, to zaczęła wydziwiać i odmawiać. Wybierała tylko zaprzyjaźnione redakcje, które piszą o niej w superlatywach" – mogliśmy przeczytać.

Marta Manowska zostaje w TVP

To wszystko sprawiło, że pojawiły się plotki, że Marta pożegna się z TVP. Nowe wiadomości temu zaprzeczają. Dziennikarka poprowadzi nowy sezon programu "Kobieta w drodze". Rozpoczęły się zdjęcia do piątej serii cenionego przez widzów cyklu Marty Manowskiej. Bohaterkami nowych odcinków będą m.in.: Anna Mackiewicz-Solska, Marianna Dufek i Elżbieta Ficowska.

- Jestem dumna z tego cyklu, bo jest wyjątkowy. Marta Manowska rozmawia z niesamowicie silnymi kobietami, które są przykładem dla innych. Bez wątpienia każda z nich motywuje i inspiruje do działania. To kobiety, które pokazują, że warto pomagać, uczą jak dobrze i pięknie żyć, że można i trzeba walczyć o marzenia. Zapraszam do oglądania „Kobiet w drodze” w TVP Kobieta, to będzie kolejny bardzo dobry sezon, pełen empatii, miłości i wzruszeń – mówi Iwona Bocian-Zaciewska, Dyrektor Redaktor Naczelna TVP Kobieta.

