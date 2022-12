Co łączy Wednesday Addams z Polską? Jenna Ortega nie może oprzeć się...

Widywali Jacka Borkowskiego z pięknymi kobietami. Już nie szuka miłości? "To nie ten wiek"

Serial Netflixa "Wednesday" bije rekordy popularności. Produkcja, za reżyserię której odpowiada Tim Burton, stała się międzynarodowym hitem, wyprzedzając takie seriale jak "Dahmer – Potwór: Historia Jeffreya Dahmera" czy "Bridgertonowie".

Popularność historii Wednesday Addams na Netflixie sprawia, że fani bacznie przyglądają się także gwiazdom produkcji. Jedną z nich jest Jenna Ortega. Młoda, zaledwie 20-letnia aktorka występowała wcześniej w filmach takich jak "Iron Man 3" czy "Krzyk", a także w serialu "Ty", jednak to główną rolą w produkcji Tima Burtona o Wednesday Addams zachwyciła cały świat. Okazuje się, że piękna Jenna Ortega ma coś wspólnego z Polską! Nie może oprzeć się tej marce...

Serialowa Wednesday Addams pokochała polską markę. W biżuterii Lilou wygląda fenomenalnie

Jenna Ortega pojawiła się ostatnio na festiwalu SCAD Savannah Film Festival. Na czerwony dywan wybrała czarny garnitur marki RVN z białymi klapami. Mroczną stylizację uzupełniła biżuterią polskiej marki Lilou! Serialowa Wednesday Addams wybrała posrebrzane, półksiężycowe kolczyki oraz pierścionki.

"Nowa supergwiazda Netflixa wystąpiła w kolczykach Lune oraz pierścionkach z kolekcji Etno i Infinity podczas festiwalu SCAD Savannah Film Festival. Uwielbiamy jej mroczny i elegancki styl, inspirowany gotycką estetyką, podkreślony srebrną, subtelną biżuterią" - czytamy na instagramowym profilu marki Lilou.

Jak widać, odtwórczyni roli Wednesday Addams w produkcji Netflixa wniosła polski akcent na światowe salony! Trzeba przyznać, że biżuteria polskiej marki idealnie komplementowała się z garniturem, który przywdziała na branżowe wydarzenie. Zdjęcie stylizacji Jenny Ortegi na festiwal SCAD Savannah Film Festival znajdziecie pod artykułem.

Kim jest Jenna Ortega, odtwórczyni głównej roli w "Wednesday" Tima Burtona?

Jenna Ortega urodziła się 27 września 2002 roku w Kalifornii. Amerykańska aktorka zadebiutowała na małym ekranie w 2012 roku, kiedy to wystąpiła w jednym z odcinków serialu "CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku". Na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Naznaczony: rozdział 2", "Iron Man 3", "Rake", "After Words", "Wyrm", "Ty", "Jane the Virgin", "Dzień na tak", "Krzyk" czy "Wednesday" Tima Burtona. Już od najmłodszych lat interesuje się aktorstwem.

Kiedyś była ona gwiazdą Disneya, teraz nazywana jest przez krytyków "przyszłą królową horrorów". Po kapitalnej roli mrocznej Wednesday Addams w serialu Netflixa można przypuszczać, że nie da o sobie zapomnieć światu i niejednokrotnie zachwyci publiczność, choć nie było jej łatwo.

- Jestem Latynoską, dlatego nie ma dla mnie tylu ról do wyboru. Kiedy zaczynałam, było ciężko. Byłam ciągle odprawiana, ponieważ nie wyglądałam tak, jak inni chcieli. Musiałam naciskać. Wszystkie negatywne odpowiedzi, które otrzymałam, jeszcze bardziej mnie motywowały. Chciałam zmienić punkt widzenia reżyserów castingów. Chciałam pozbyć się tej łatki - opowiadała w rozmowie z "Popsugar" w 2016 roku.

Zobacz także: "Sadystyczny i niegodziwy". Netflix w ogniu krytyki za odtworzenie ostatnich godzin lady Diany

Jak wiemy, Jenna Ortega świetnie poradziła sobie z kreacją Wednesday Addams. Mamy przeczucie, że dopiero się rozkręca!

Zobaczcie, jak odtwórczyni głównej roli w "Wednesday" Tima Burtona wyglądała w biżuterii Lilou: