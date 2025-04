Co to był za finał! Wiemy, kto wygrał "You Can Dance"!

"You Can Dance" po latach powraca do TVN

"You Can Dance" jest jednym z kultowych programów typu talent show TVN. W tym show celem jest wyłowienie najzdolniejszych młodych tancerzy. Format, który szybko stał się hitem na całym świecie, trafił na polskie ekrany w 2007 roku. Emocji dostarczało także zadziorne, czasem kłótliwe jury. Na początku zasiadał w nim Agustin Egurrola (56 l.), Michał Piróg (45 l.) i Weronika Marczuk (52 l.).

Program emitowany był w latach 2007–2012 i 2015–2016. Na dwie edycje show podkradła TVN-owi Telewizja Polska. W ubiegłym roku poinformowano, że "You Can Dance" powraca do macierzystej stacji! Gospodarzem nowej edycji został Maciej Dowbor. W jury nowej edycji zasiedli: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk. Ostatni z nich jeszcze do niedawna partnerował gwiazdom w "Tańcu z Gwiazdami" Polsatu.

Przygotowania do nowego sezonu ruszyły jesienią ubiegłego roku. Nabór uczestników ruszył pod koniec października wraz z informacją o reaktywacji formatu. Z kolei 15 stycznia br. zakończyły się nagrania castingowe, które trwały od połowy grudnia. Pierwszy odcinek odświeżonej wersji "You Can Dance" został wyemitowany w środę 26 lutego.

"You Can Dance": Kto wygrał program?

Po tygodniach tanecznych rywalizacji przyszedł czas na wielki finał. O wygraną walczyli Angèle Villanueva Jara, Ida Kurowska, Szymon Pacholec i Krystian Rzymkiewicz. Wiadomo już komu udało się zdobyć tytuł najlepszego tancerza oraz nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych.

Jako pierwszy odpadł Szymon, a po nim z programem pożegnała się Angele. Wiele osób nie kryło swojego rozczarowania. Ta dwójka uchodziła bowiem za faworytów programu. Ostateczna walka rozegrała się więc między Idą Kurkowską a Krystianem Rzymkiewiczem. Po prezentacji solówek przyszedł czas na głosowanie. Zwycięzcą programu został Krystian!

Pełne wyniki prezentowały się następująco:

I miejsce: Krystian Rzymkiewicz

II miejsce: Ida Kurowska

III miejsce: Angèle Villanueva Jara

IV miejsce: Szymon Pacholec

Quiz. Jak dobrze pamiętasz "You Can Dance"? Pytanie 1 z 9 Która z wymienionych osób nie była nigdy jury? Kuba Wojewódzki Michał Piróg Ida Nowakowska Następne pytanie