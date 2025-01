Jest oficjalna data startu „You Can Dance”! Dowbor już zaciera rączki

Świat filmu w żałobie. Odszedł David Lynch. To on stworzył "Dzikość serca" i "Miasteczko Twin Peaks"

Jest data emisji „You Can Dance”

„You Can Dance” jest jednym z kultowych programów typu talent show TVN. W tym show celem jest wylonienie najzdolniejszych młodych tancerzy, o których jeszcze nie słyszał świat. Założenie jest takie, że przed zwycięzcą show kariera nie tylko telewizyjna staje otworem. Dodatkową atrakcją dla widzów są spory w jury, oceniającym aspirujących tancerzy.

Wielkie zmiany w „You Can Dance”

Na kilka lat „You Can Dance” zniknął z ekranów i widzowie zaczęli o nim zapominać. Jesienią 2024 roku gruchnęła wiadomość, że show wraca, w dodatku zupełnie odmieniony. Ponownie, to stacja TVN będzie emitowała nowe odcinki. Kto poprowadzi „You Can Dance”?

Gospodarzem nowej edycji został Maciej Dowbor. W jury nowe edycji „You Can Dance” zasiądą: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk i Michał Danilczuk. Ostatni z nich jeszcze do niedawna partnerował gwiazdom w „Tańcu z Gwiazdami” Polsatu. W 15. edycji show doszedł do półfinału razem z Majką Jeżowską. Teraz tancerz pokaże zupełnie inne, nieznane nam jeszcze umiejętności. Jaka będzie atmosfera wśród oceniających popisy taneczne młodych talentów? Na ten temat na razie niewiele wiadomo, tyle, że na zdjęciach promocyjnych programu wszyscy są uśmiechnięci i dobrze się bawią.

„You Can Dance” wraca do TVN

Pierwsze sezony „You Can Dance” były emitowane TVN, potem program „przejęła” TVP, tworząc edycje z udziałem dzieci. Teraz taneczne show wraca do TVN-u, w dodatku przeszło ono porządny "liflting".15 stycznia br. zakończyły się nagrania castingowe, które trwały od połowy grudnia ub.r. Nabór uczestników ruszył pod koniec października wraz z informacją o reaktywacji formatu. Teraz już tylko widzowie czekają na efekt przygotowań do nowej edycji programu. Jak podają „Wirtualne media”, pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w środę 26 lutego.

