Co wydarzyło się w 8. odcinku "Rolnik szuka żony"? Romantyczne gesty i poważne decyzje

W 8. odcinku "Rolnik szuka żony" rolnicy przedstawili kandydatów swoim rodzinom. Choć większość z nich wskazała już swoich faworytów, to Marcin i Rafał wciąż nie potrafią podjąć decyzji. Wiktoria coraz bardziej zbliża się do Adama. Agata spędziła romantyczne chwile z Irkiem nad brzegiem Narwi, wyznając mu, że chce spróbować zbudować z nim związek. Sebastian postanowił zaskoczyć Kasię i zabrał ją na przejażdżkę traktorem, podczas której ich więź nabrała nowego znaczenia, a ona mogła nawet pokierować pojazdem.

Odważne wyznania, trudne rozmowy i rodzinne spotkania ukazały, jak różne są ścieżki do serc rolników w 11. edycji programu. 8. odcinek "Rolnik szuka żony" pełen był wzruszeń, niepewności i kroków ku trwałym relacjom.

Przeczytaj także: Co wydarzyło się w 7. odcinku "Rolnik szuka żony"? Wiktoria i Sebastian dokonali wyborów

Wiktoria i Adam oficjalnie zostali parą. Rodzina zaakceptowała wybór rolniczki

Wiktoria po powrocie z randki z Adamem postanowiła szczerze porozmawiać z Szymonem. Przyznała, że to Adam jest bliższy jej sercu.

Jest mi po prostu bliżej do Adama. Nie miałabym serca ciągnąć tego i udawać, ze wszystko jest w porządku. Obiecywaliśmy sobie tę szczerość. Mam ogromne wyrzuty sumienia, nie jest mi łatwo, bo jesteś bardzo wartościową osobą. Cieszę się, że mogłam Cię poznać. Przepraszam, że nie dałam Ci tej szansy na osobne spotkanie. Życzę Ci jak najlepiej - powiedziała Wiktoria w rozmowie z Szymonem.

Choć decyzja była dla Szymona bolesna i zaskakująca, zdołał życzyć im szczęścia. Odjeżdżając z gospodarstwa, ukrył oczy za okularami przeciwsłonecznymi. Wyjątkowe wsparcie rolniczce okazał jej wybranek, który przytulał ją i pocieszał po bolesnym pożegnaniu. Następnego dnia, na polu, Wiktoria zobaczyła bociana, co uznała za dobry omen.

To jest pierwsza osoba, z którą tak mogę poważnie snuć plany życiowe i z którą tak wiele mnie łączy. Jak sobie wyobrażam, że na przykład teraz by zniknęła z nagle z mojego życia, no to brakowałoby mi jej - mówił Adam przed kamerami.

Adam, który coraz bardziej się angażuje, zapytał rolniczkę, czy zostanie jego dziewczyną, na co ta się zgodziła. Podczas grilla ich związek przyjęto entuzjastycznie, a rodzina Wiktorii oceniła Adama bardzo pozytywnie.

Myślę, że fajnie byłoby dołączyć do rodziny Wiktorii. To jest to uczucie. Mam dziewczynę, o której marzyłem – powiedział szczęśliwy wybranek rolniczki.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Domy rolniczek i rolników z 11. edycji programu. Do tych posiadłości zaprosili kandydatów i kandydatki!

Rafał nie wie, którą kobietę wybrać

Rafał zabrał Dominikę na randkę, jednak brak komplementów z jego strony sprawił, że jest pełna wątpliwości. Kobieta przyznała, że jest bardziej nieśmiała niż Aneta, co utrudnia jej budowanie relacji z rolnikiem. Rafał, pytając o gotowość Dominiki do przeprowadzki, wyznał, że nigdy nie była jego faworytką, ale teraz obie kobiety mają równe szanse. Po powrocie z randki, Aneta starała się zdobyć przewagę, serwując rolnikowi herbatę.

Podczas rodzinnego grilla najbliżsi Rafała byli podzieleni w ocenie obu kandydatek, choć większość wskazała, że to żywiołowa i pewna siebie Aneta bardziej do niego pasuje.

Dominika jest dziewczyną opanowaną, zrównoważoną. Aneta co myśli to powie. Te są cechy dobre i te są dobre – powiedziała mama rolnika.

Rolnik wciąż jednak nie potrafi podjąć decyzji. Zagadka kogo wybierze, rozwiąże się w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony".

Agata dała szansę Irkowi. Romantyczna randka nad Narwią

Agata spędziła poranek z Irkiem, który coraz bardziej wierzy w możliwość stworzenia z nią związku. Para udała się na randkę nad brzeg Narwi. Na prośbę mężczyzny, rolniczka wystroiła się w sukienkę. W szczerej rozmowie Agata wyznała, że chciałaby poznać Irka bliżej, a później, wprost i bez wahania, powiedziała, iż chce dać im szansę.

- Chyba chcę, żeby poznać cię bliżej – powiedziała Agata w rozmowie z Irkiem. - Szybko to powiedziałam, nie czekałam, nie ubierałam w słowa. Zachowałam jak wczoraj Mirek. Konkretnie - dodała.

Po powrocie do gospodarstwa rolniczka oznajmiła mamie swoją decyzję, a seniorka z aprobatą przyjęła wybór córki.

Na rodzinnym grillu Irek zapowiedział, że spróbuje "przyciszyć" Agatę, co wywołało śmiech jej najbliższych.

Sebastian lepiej poznaje Kasię. Para pojechała na kawę i lody

Sebastian zorganizował dla Kasi przejażdżkę traktorem. Pozwolił jej nawet poprowadzić pojaz i choć początkowo "troszkę szarpało", to kobieta bardzo dobrze radziła sobie za kierownicą. Rolnik, chcąc zaimponować swojej wybrance, zademonstrował swoje umiejętności płynnej jazdy. Kasia była pod wrażeniem i cieszyła się czasem spędzonym sam na sam z Sebastianem. Sceny z ich udziałem były pełne spokoju, a czasami nawet ciszy. Rolnik i jego wybranka milczenie uznają jednak za przyjemne. Po kawie w uroczej kawiarni i późniejszych lodach, nadszedł czas na rozpoczęcie przygotowań do grilla. W następnym odcinku "Rolnik szuka żony" dowiemy się, że rodzina zaakceptuje wybór Sebastiana.

Marcin nie wie, kogo wybrać. Mama rolnika ma jednak przeczucie

Marcin był bardzo zaangażowany w przygotowanie grilla. Szczęśliwie mógł liczyć na pomoc szwagra, ale i dwóch kandydatek. Impreza odbyła się w sadzie, gdzie potrawy były transportowane platformą służącą zazwyczaj do zbioru jabłek.

To jest najpiękniejszy tydzień w moim życiu - powiedział Marcin.

Na grillu, który odbył się w towarzystwie jego najbliższych, Marcin poprosił o pomoc w podjęciu decyzji. Ania wyróżniała się w towarzystwie, zajmując miejsce blisko rodziców rolnika, co pozwoliło jej dominować w rozmowie. Mimo to opinie rodziny były podzielone, choć mama wyczuwała, że Marcinowi bliżej do Ani. Rolnik spędzał ostatni wieczór z kandydatkami, podziwiając zachód słońca i rozważając wybór, który mógłby być najlepszy dla niego, nie raniąc przy tym żadnej z kobiet.

Są dwie osoby, różnie podchodzące do różnych spraw. Tu są takie dwie skrajności. Madzia otwarta, reaguje na jakieś tam zbliżenie. Ania podchodzi asekuracyjnie, płotek mały stawia. Muszę dokonać wyboru i przemyśleć to. Wybrać jak najlepiej dla siebie i żeby dziewczyn nie skrzywdzić - powiedział szczerze Marcin.

Kogo ostatecznie wybiorą Rafał i Marcin? Czy związki Wiktorii, Sebastiana i Agaty przetrwają próbę czasu? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony" w TVP1.

Sąsiad Bogusi i zmarłego Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" zdradza, co dzieje się w gospodarstwie rolnika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.