Autor: AKPA

Kto by się spodziewał

Co za petarda! Beata Kozidrak i Roxie Węgiel nagrały WSPÓLNY HIT. Ręce same składają się do oklasków

Beata Kozidrak i Roxie Węgiel we wspólnej piosence? Tego chyba nikt się nie spodziewał! Artystki z dwóch kompletnie różnych pokoleń postanowiły połączyć siły i nagrały utwór pt. "Łobuz". Już teraz odbiór przez fanów jest bardzo pozytywny, a wszystko wskazuje na to, że szykuje się prawdziwy hit. Kozidrak i Węgiel pokazały, że muzyka łączy pokolenia. Ręce same składają się do oklasków! Posłuchajcie i oceńcie sami.