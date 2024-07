Co za tragedia. Nie żyje 34-letnia influencerka. Osierociła malutką córeczkę

Influencerka Taina Medeiros nie żyje

Nagła śmierć gwiazdy internetu zszokowała jej licznych fanów. Kobieta jeszcze kilka dni przed śmiercią publikowała swoje materiały na Instagramie i nic nie wskazywało na to, że wydarzy się taka tragedia. Poinformowała co prawda fanów o tym, że ma kłopoty zdrowotne, ale wyglądało to na chwilową przerwę w pracy, a nie tak poważną sytuację. "Módlcie się o mój powrót do zdrowia, teraz muszę zadbać o siebie, ale wkrótce będę lepiej dbać o was wszystkich" - napisała Tia Tai (tak nazywali ją fani).

Niestety sprawa okazała się dużo poważniejsza, niż początkowo się wydawało. Nieoficjalnie wiadomo, że kobieta musiała poddać się zabiegowi z powodu ciąży pozamacicznej. Teoretycznie rutynowy zabieg, okazał się tragiczny w skutkach.

"Bóg zabrał naszą Tai do siebie. Żona, matka, córka, przyjaciółka, biznesmenka. Kobieta pełna wiary, wartości i niezmierzonej dobroci. Było tak wielu, do których wyciągała rękę. [...] Najlepsze wspomnienia pozostały: uśmiech, ciepły uścisk i jej dziedzictwo. Kochamy cię. Spoczywaj w pokoju, Tai" - pożegnali ją bliscy.

Tai Medeiros - życie prywatne i kariera

Tai Medeiros była pielęgniarką. Pracowała w szpitalu, wspierała kobiety w czasie ciąży, podczas porodu i połogu, a także dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem na Instagramie. Prowadzony przez nią kanał "Amor Mamar" obserwowało ponad 70 tys. fanów. Prywatnie była żoną i matką. Odchodząc osierociła 5-letnią córeczkę.

