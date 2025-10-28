Co za zmiana! Piotr "Pedro" z "Warsaw Shore" w poszukiwaniu prawdziwego uczucia w "Randce w ciemno"

"Randka w ciemno", program, który po 20 latach wrócił na antenę Polsatu, stawia na autentyczność, rozmowę i emocje. Uczestnicy nie widzą się nawzajem – decyzje zapadają wyłącznie na podstawie słów i wrażeń z rozmowy. To zupełnie inna rzeczywistość niż ta, do której Piotr przywykł w "Warsaw Shore".

Pamiętacie go?

Piotr to magister wychowania fizycznego, który z powodzeniem łączy wiele ról: aktor, model, biznesmen – prawdziwy człowiek-orkiestra. Na boisku kopie piłkę z taką gracją, że nawet David Beckham mógłby mu pozazdrościć fryzury! Ale to nie wszystko – jego optymizm to paliwo, które napędza nie tylko jego samego, ale i wszystkich wokół. A energetyczne wampiry? Odbija je lepiej niż bramkarz karne.

Czy imprezowy duch może odnaleźć się w świecie romantycznych uniesień? Singiel udowadnia, że tak. Choć w przeszłości był symbolem hedonizmu, dziś pokazuje swoją bardziej refleksyjną stronę. W "Randce w ciemno" nie szuka już przygody na jedną noc – szuka prawdziwego uczucia.

Ja ogólnie jestem wielkim fanem takich właśnie oryginalnych różnych zaręczyn i często nawet oglądam różne takie rolki z takimi zaręczynami, bo sobie też już planowałem to gdzieś tam w głowie – wyznał Piotr w "Randce w ciemno".

Zdradził także, że marzy mu się założenie rodziny! Piotr, który kiedyś był duszą każdej imprezy, teraz staje się bohaterem emocjonalnych rozmów, próbując nawiązać głębszą relację. Jego udział w programie to nie tylko rozrywka – to także dowód na to, że każdy może się zmienić i że za fasadą imprezowicza kryje się człowiek z sercem gotowym na miłość.

Co widzowie powiedzą na jego przemianę?

Odcinek z udziałem Piotra zostanie wyemitowany w sobotę, 1 listopada o godzinie 16:30 na antenie Polsatu.

