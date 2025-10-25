Youtuberzy też szukają miłości offline! "Skyrek19" wystąpi w czwartym odcinku "Randki w ciemno"

W nowej odsłonie "Randki w ciemno", która powróciła po 20 latach przerwy, uczestnicy nie widzą się nawzajem — rozmawiają przez ścianę, licząc na to, że głos i odpowiedzi wystarczą, by poczuć "to coś". Skyrek, mimo swojej obecności w sieci, postawił na autentyczność i emocje, pokazując, że nawet influencerzy potrzebują prawdziwego uczucia, a nie tylko lajków i komentarzy.

W 4 odcinku "Randki w ciemno", który zostanie wyemitowany 25 października o godzinie 16.30 na antenie Polsatu - pojawi się kandydat, który od razu przyciągnął uwagę, nie tylko prowadzącego, ale i widzów. Kuba – 23-letni student finansów, pracownik IT, wodzirej i influencer - znany w sieci jako Skyrek19. Piotr Gąsowski postanowił dowiedzieć się, skąd pochodzi ksywka mężczyzny.

Masz takie jogurty wysokobiałkowe. Generalnie jestem takim sportowym świrem, wiesz o co chodzi, nie?

– wyjaśnił z uśmiechem Kuba, który poza siłownią i boiskiem, odnajduje się także przed kamerą.

Jego pasje to piłka nożna, sport, tworzenie contentu i… wiara.

Jestem bardzo wierzący

– podkreślił. Szuka dziewczyny, która nie boi się kamery, ma dobre serce i potrafi otworzyć się na drugiego człowieka. A jeśli jest blondynką i inteligentną – to już idealnie. Choć, jak sam przyznał, "zakłada aktualizację oprogramowania" w razie innej wersji kolorystycznej.

Jego decyzja może być inspiracją dla fanów — pokazuje, że warto czasem wyjść poza ekran i dać sobie szansę na miłość w prawdziwym świecie. Bo choć internet daje wiele możliwości, to emocje twarzą w twarz są nie do zastąpienia

Pierwsza rozgrywka w "Randce w ciemno" – nie tylko Skyrek!

W tym odcinku emocji nie zabraknie! Poza znanym youtuberem Kubą "Skyrkiem", w programie udział wezmą także:

Tomek (26 lat) – barman i raper, który szuka rozmów głębszych niż poranna jajecznica.

Jakub (26 lat) – twórca stron internetowych, pianista i miłośnik spontanicznych randek.

Kogo wybierze 23-letnia Kinga - specjalistka sprzedaży i artystka, która z chaosu potrafi stworzyć sztukę… nawet z serca po przejściach? Czy Skyrek da przykład swoim fanom, że warto szukać miłości także offline? Przekonamy się już 25 października o godzinie 16:30, kiedy na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4 odcinek "Randki w ciemno"!

Youtuber wystąpi w czwartym odcinku "Randki w ciemno"!