Namiętność, żarty i niespodziewane wybory! Takiego odcinka "Randki w ciemno" jeszcze nie było!

Trzeci odcinek "Randki w ciemno" dostarczył widzom sporo ciepła, uśmiechu i nadziei, że czasem wystarczy jedno spotkanie – nawet przez parawan – by poczuć iskrę.

Witajcie w programie "Randka w ciemno", a przed Wami jej kluczowy składnik: pikantny, rozgrzewający i zawsze w odpowiedniej ilości! Mistrz żartu, król sceny, człowiek, który flirtuje nawet z kamerą: Piotr Gąsowski

– zapowiedział damski głos "Randki" – Kamila Ryciak.

Dobry wieczór Państwu, cieszę się, że znów spotykamy się w najważniejszej sprawie na świecie - w sprawie miłości. Mówi się natomiast, że miłość nie polega na wpatrywaniu się w siebie, ale na patrzeniu w tym samym kierunku. Dlatego dzisiaj uczestnicy randki w ciemno będą wpatrywać się uporczywie w parawan

– tymi słowami przywitał się z widzami Piotr Gąsowski, gospodarz programu.

PIERWSZA ROZGRYWKA

Kandydatem numer 1 jest 55-letni Jarosław

Jarosław, 55-letni góral, który zamiast oscypków sprzedaje kasy fiskalne. Po godzinach tańczy w zespołach folklorystycznych. Gdy nie pląsa, w rytmie góralskiej muzyki, pakuje walizki i zwiedza świat. Z nim życie to ciągły ruch. Czasem tylko trzeba chwilę poczekać, aż zdecyduje, w którą stronę.

A powiedz mi, czy taniec jest Twoją pasją czy zawodem?

- zapytał Piotr Gąsowski

Nie, taniec jest taką pasją, typową pasją. Od studiów właśnie tańczę. Ja nie tylko lubię taniec folklorystyczny, ale każdy rodzaj tańca: od baciaty po walca. Ale tańczymy, wiadomo, też wszystkie tańce narodowe - jak oberek, polonez czy mazura

–wyznał Jarosław.

A możesz coś zademonstrować z oberka?

– zachęcał prowadzący.

Uczestnik od razu się zgodził, po czym zaprezentował swój taniec!

Kandydatem numer 2 jest 51-letni Adam

Adam, 51-letni rolnik, który żony szukał, ale jak widać, jeszcze nie znalazł. Póki co, uprawia wszystko oprócz miłości. Szuka pani sołtysowej, z którą mógłby nie tylko przemierzać swoje hektary, ale i życiowe ścieżki. W jego duszy, oprócz warkotu traktora, gra też keyboard.

Drogi Adamie, jaka powinna być kobieta, a może jak mocna, żeby usidlić Takiego dużego chłopaka - rolnika, jak Ty?

– zapytał Piotr Gąsowski

Ja myślę, że przede wszystkim musi być w miarę wysoka, nie za wysoka, nie za niska, taka w sam raz

– wyznał Adam.

A ile masz wzrostu?

Ja mam 198 cm

– dodał po chwili singiel.

Kandydatem numer 3 jest 53-letni Szymon

Szymon, 53-latek ze Śląska. Na co dzień przewozi płynne materiały budowlane, ale w życiu twardo stąpa po ziemi. Latem ślizga się po wodzie, zimą po śniegu, a wieczorami chciałby mieć towarzystwo do realizowania swoich potrzeb i nie chodzi o analizowanie składu cementu.

Szymon znów szuka miłości w "Randce w ciemno". 25 lat temu także brał udział w programie.

Szymonie, dowiedziałem się, że to nie pierwszy raz tutaj w "Randce w ciemno"

– zauważył prowadzący.

No to drugi, drugi, pierwszy był jakieś 25 lat temu

– odparł Szymon.

A co spowodowało, że chciałeś powtórzyć?

– zapytał gospodarz programu.

No wrócić do tych emocji, co były, poczuć tą adrenalinę

– wyznał 53-latek.

A wtedy znalazłeś swoją miłość, czy nie?

– dopytywał Piotr Gąsowski.

To raczej ona znalazła mnie, bo wybrała

- szybko zauważył.

Ciebie wybrała?, jak widać się udało …

– zażartował Piotr Gąsowski.

25 lat to jest dużo, żeby okrzepnąć w życiu, prawda?

– zapytał po chwili.

Czy ja wiem?

– zaprzeczył szybko uczestnik.

Nie?

– zdziwił się prowadzący.

Nie … ta sama energia, werwa, libido, libido działa

– wyznał singiel.

Libido jest?

– dopytał Piotr Gąsowski.

Yes

– potwierdził singiel.

Wiesz co, o tym libido, to proszę Cię, żebyś powiedział, jak ono już będzie tutaj, dobrze?. Bo ja to jestem … wiecie, no nie najlepszym obiektem żeby słuchać Twoich przechwałek. Ale bardzo, bardzo fajnie, że jesteś, to znaczy, że masz dobre wspomnienia

– powiedział z uśmiechem prowadzący.

Wybierająca: 52-letnia rehabilitantka Beata

Beata - 52-letnia kobieta o wielu talentach. Z wykształcenia artystka, z zawodu rehabilitantka. Rozmasuje spięte plecy, rozkręci atmosferę na parkiecie, a na pianinie gra tak, że nawet klawisze wzdychają z zachwytu.

Powiedz, jaki powinien być mężczyzna twojego życia, jakim marzyłabyś?

Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to coś. I przede wszystkim, żeby był sobą, ponieważ ja uwielbiam się śmiać i uważam, że życie powinno być traktowane pół żartem, pół serio. To doskonale by było, jakbym miał równie dobre poczucie humoru, jak ja. Ponieważ ja mam dosyć takie specyficzne poczucie

– wyznała Beata.

Beata zadała kandydatom następujące pytania:

Wyobraź sobie, że mam zły humor Co zrobisz, żeby mi go poprawić?

Naszą główną narodową cechą jest narzekanie. A jaka jest twoja największa wada?

Kocham tańczyć. Wyobraź sobie, że idziemy razem na imprezę, jak byś się zachował, gdybym zatańczyła na imprezie z innym mężczyzną?

Jak byś miał porównać się do przedmiotu kuchennego - do jakiego przedmiotu byś się porównał?

Kto odpowiedział najlepiej na intrygujące pytania Beaty?

Podczas kulminacyjnego momentu programu, gdy przyszło do wyboru jednego z kandydatów, Beata zaskoczyła wszystkich – zamiast wskazać któregoś z uczestników, zwróciła się… do prowadzącego, Piotra Gąsowskiego!

Którego wybieram?

– zapytała z uśmiechem, po czym dodała: "Tak, Ciebie!" i ruszyła w stronę zaskoczonego gospodarza. Gąsowski, znany ze swojego błyskotliwego humoru, szybko podchwycił żart: "To był program "Randka w ciemno". Dziękujemy bardzo serdecznie"!

Beata tłumaczyła się później: "To jeśli chodzi o głos…" – co tylko potwierdziło jej nietuzinkowe poczucie humoru, o którym mówiła wcześniej: "Uwielbiam się śmiać i uważam, że życie powinno być traktowane pół żartem, pół serio".

Ostatecznie Beata wybrała Szymona, który to już po raz drugi został wybrany przez singielkę w programie "Randka w ciemno" – teraz oraz ponad 25 lat temu!

Beata i Szymon– pierwsza para 3 odcinka "Randki w ciemno"

Ja myślę, że Szymon jest bardzo fajnym, pozytywnym facetem. Na pewno na ten moment, z tego co rozmawialiśmy, to jest mężczyzna na fajną pogawędkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie

– skomentowała Beata, zaraz po poznaniu Szymona.

Z kolei Szymon, od razu przyznał, że Beata wpadła mu w oko:

Beata, jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to jest moim ideałem.

DRUGA ROZGRYWKA

Siadłem sobie proszę Państwa na tym fotelu, żeby poczuć jego ciepło. I rzeczywiście, jest nadal gorący. A za chwilę będzie jeszcze bardziej gorący. Gdyż powitamy na scenie trzy kobiety, które zawalczą o serce naszego kawalera. Oto one...

– tak Piotr Gąsowski rozpoczął drugą miłosną rozgrywkę odcinka.

Kandydatka numer 1 to 26-letnia Aleksandra.

Zajmuje się sprzedażą, w jej towarzystwie łatwo stracić - nie tylko głowę. Świat widzi na różowo, a gdy chce poczuć dreszczyk emocji, jeździ na rolkach. Kocha swoje wielkie oczy i energię, która zdaje się nigdy nie kończyć.

Kandydatka numer 2 to Maja

25-letnia miłośniczka zwierząt, która w sklepie zoologicznym rządzi, jak prawdziwa lwica. Studiuje psychologię. Zanim się obejrzysz, postawi miłosną diagnozę. Kocha jeść i gotować, więc w jej towarzystwie grozi apetyt na więcej.

Kandydatka numer 3 to Magda

26-letni, kolorowy ptak. Zawodowo dziennikarka, z pasji-aktorka. Ćwiczy jogę, więc wygina się w sposób, który działa na wyobraźnię. Fascynuje się mitologią słowiańską i nie daje głowy, czy nie rzuci dziś miłosnego uroku.

Wybierający: 25-letni Tomasz

Tomasz to informatyk z wykształcenia - trener z powołania Złe nawyki żywieniowe resetuje równie szybko, jak komputery. Sam schudł 40 kg, więc nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Uwielbia gotować i liczyć kalorie. Na pewno zna też świetny sposób, by je spalić - we dwoje.

Tomasz zadał singielkom kilka następujących pytań:

Przychodzi weekend - czas na relaks i przyjemności. Pytanie, jak wolałabyś go spędzić? Czy bardziej w terenie, czy w domu, w pionie, czy w poziomie?

Jesteś typem „Zosi Samosi”, co zawsze sobie poradzi sama, czy uważasz, że mężczyzna w domu może się przydać?"

Czułość i namiętność to ważny aspekt relacji. Gdybyś miała opisać, jak będą wyglądały nasze czułości za pomocą metafory sportowej, to do jakich dyscyplin sportowych byś je porównała?

Bardzo ważne jest to, żeby potrafić przyznać się do błędu, jeżeli się jakiś popełni. I to sobie też cenię w ludziach. I chciałem się zapytać, jaki ty w życiu błąd popełniła?

Gdy wybierający zapytał o to, do jakiej dyscypliny sportowej porównałaby namiętność w relacji, singielka Magda bez wahania rzuciła:

– Zapasy sumo! – i od razu wyjaśniła, że "miłość jest jak sinusoida – raz kogoś przytulasz, a raz popychasz".

Zaskoczony, ale rozbawiony Piotr Gąsowski nie mógł powstrzymać uśmiechu i dopytał z charakterystycznym dla siebie wdziękiem:

Jak do tego mają się zapasy sumo?

Odpowiedź Magdy przejdzie do historii programu.

Pokażę ci, chcesz?

– po czym przeszła do zmysłowej demonstracji, w której gesty i spojrzenia nabrały zupełnie nowego znaczenia. Publiczność w studiu reagowała śmiechem i oklaskami, a prowadzący z klasą i humorem rozładował emocje.

Po odrzuceniu dwóch kandydatek, z którymi wybierający Tomasz - nie uda się na randkę, przyszedł czas na wielki finał! To właśnie Magdę wybrał na swoją wybrankę!

Tomasz i Magda– druga para "Randki w ciemno"

Tomek mi się podoba, aczkolwiek myślę, że to jest troszeczkę taki szybki bil, więc zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. No, mam nadzieję, że w jakieś miłe rejony

– przyznała Magda.

Zdecydowanie jestem zadowolony, jakby wszystkie kanony piękna dla mnie zostały spełnione dosłownie. Także tak

– zapewnił singiel zadowolony ze swojego wyboru.

