Singielka chciała wybrać... Piotra Gąsowskiego?! Zaskakujący moment w "Randce w ciemno"!

Bohaterką trzeciego odcinka "Randki w ciemno" będzie Beata – pełna energii 52-latka, która na co dzień łączy artystyczną duszę z praktycznym podejściem do życia. Z wykształcenia artystka, z zawodu rehabilitantka, potrafi nie tylko rozmasować spięte plecy, ale też rozkręcić każdą imprezę i zagrać na pianinie tak, że – jak żartuje produkcja – "klawisze same wzdychają".

Od początku programu widać, że Beata nie należy do osób, które traktują życie zbyt poważnie. Już w zapowiedzi przyznała:

Uwielbiam się śmiać i uważam, że życie powinno być traktowane pół żartem, pół serio.

Jak się okazało – słowa dotrzymała!

Niezapomniany finał "Randki w ciemno"!

Podczas kulminacyjnego momentu programu, gdy przyszło do wyboru jednego z kandydatów, Beata zrobiła coś, czego nie spodziewał się nikt – ani uczestnicy, ani publiczność, ani sam prowadzący. Zamiast wskazać któregoś z trzech mężczyzn, zwróciła się w stronę Piotra Gąsowskiego i z uśmiechem zapytała:

Którego wybieram?

Po krótkiej pauzie dodała z rozbrajającą szczerością:

Tak, Ciebie!

Reakcja prowadzącego była natychmiastowa i – jak zawsze – pełna klasy i dowcipu. Z uśmiechem odpowiedział:

To był program "Randka w ciemno". Dziękujemy bardzo serdecznie!

Publiczność w studiu wybuchła śmiechem i także sam Piotr Gąsowski nie krył rozbawienia całą sytuacją.

Po chwili Beata postanowiła wyjaśnić swoje nietypowe zachowanie:

To jeśli chodzi o głos…

– tłumaczyła, co tylko spotęgowało śmiech widzów i prowadzącego.

Jej spontaniczna reakcja pokazała, że dystans do siebie i dobre poczucie humoru potrafią rozładować każdą atmosferę.

Śmiech, emocje i niespodzianki w trzecim odcinku "Randki w ciemno"

Trzeci odcinek "Randki w ciemno" zapowiada się jako prawdziwy rollercoaster emocji – od romantycznych rozmów po komiczne sytuacje, które zostaną zapamiętane na długo. Scena z Beatą już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Czy Beata naprawdę miała na myśli żart, czy po prostu dała się ponieść chwili? Jedno jest pewne – ten odcinek trzeba zobaczyć!

"Randka w ciemno" – już 18 października o godzinie 16:30 tylko w Polsacie!

"Randka w ciemno" – już 18 października o godzinie 16:30 tylko w Polsacie!