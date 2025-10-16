Adam Kraśko znów szuka miłości przed kamerami. Uczestnik show "Rolnik szuka żony" w "Randce w ciemno"!

Po 25 latach na ekrany wróciła "Randka w ciemno", ale to nie jest jedyny powrót! Na zdjęciach z nagrań do programu można bowiem zauważyć Adama Kraśkę, który 11 lat temu pokazał się widzom w show "Rolnik szuka żony". Miał wówczas 40 lat i rozglądał się za życiową partnerką. Choć robił, co mógł, nie zakochał się przed kamerami Telewizji Polskiej. Ponad dekadę później postanowił znów poszukać miłości w telewizji, ale tym razem w nowej "Randce w ciemno"!

Adam Kraśko w "Randce w ciemno"

Obecnie Adam ma 51 lat, a za sobą bogatą przeszłość telewizyjną. Po tym, jak dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony" udało mu się zdobyć popularność, a jego nazwisko i twarz stały się rozpoznawalne, pokazał się w "Celebrity Splash" i "Pytaniu na śniadanie", a niedawno również w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". W końcu przyszedł czas na kolejne podejście do programu randkowego.

Choć "Rolnik szuka żony" wciąż jest nagrywany, Kraśko nie wrócił do show. Postawił na "Randkę w ciemno". Twórcy odnowionej wersji kultowego programu tak go przedstawiają:

Adam (51 lat) – rolnik z Mazowsza, romantyk z poczuciem humoru i muzyczną duszą, który marzy o własnej "pani sołtysowej".

Czy Adamowi uda się podbić serce kobiety, która znajduje się po drugiej stronie? Przed wyborem jednego z trzech kandydatów stanie 52-letnia Beata "rehabilitantka i artystka z pasją do muzyki, tańca i dobrego humoru, która wierzy, że życie warto traktować pół żartem, pół serio". Rywalem Kraśko w 3. odcinku show będzie Szymon, który wraca do "Randki" po 25 latach!

Odmieniony Adam Kraśko

Trzeba przyznać, że na zdjęciach z nagrań Kraśko wyglądał doskonale! Wystąpił ubrany w brązowe spodnie, białą koszulę i granatową marynarkę. Kropką nad i w jego stylizacji była muszka.

Rolnik jakiś czas temu zrzucił sporo kilogramów i teraz jest znacznie lżejszy. Na jego instagramowym profilu pojawiło się kilka zdjęć pokazujących jego zaskakującą przemianę.

Minus 53 kilogramy na wadze - pisał dumny ze zrzucenia zbędnych kilogramów.

Niestety, na nagraniach pojawił się z kulą!

Czy zostanie wybrany? Dowiemy się 18 października o godzinie 16:30 w Polsacie.

Kiedy i gdzie oglądać nową "Randkę w ciemno"?

"Randka w ciemno" przed laty była emitowana w TVP, ale jej nową wersję możemy oglądać w Polsacie. Odcinki są nadawane raz w tygodniu.

To się dzieje! "Randka w ciemno" wraca już 4 października! W każdą sobotę o 16:30 w Polsacie - oczywiście z Piotrem Gąsowskim - zachęca telewizja Polsat na swoim profilu na Instagramie.

