Szymon po 25 latach znów w "Randce w ciemno". W programie nie gryzł się w język

Powrót po latach! Szymon znów w "Randce w ciemno"
To będzie wyjątkowy odcinek programu, który od lat bawi i wzrusza widzów. Szymon, uczestnik sprzed ćwierć wieku, ponownie zasiądzie na scenie "Randki w ciemno", by dać miłości kolejną szansę. Na co dzień 53-latek ze Śląska pracuje jako kierowca przewożący płynne materiały budowlane, ale po godzinach zamienia ciężarówkę na sprzęt sportowy – latem ślizga się po wodzie, zimą po śniegu.
Mimo że jego życie pełne jest ruchu i adrenaliny, wciąż brakuje mu jednej rzeczy – osoby, z którą mógłby dzielić pasje. Jak sam żartuje, nie chodzi tu o wspólne analizowanie składu cementu.
Szymon rozbawi publiczność w "Randce w ciemno". "To mój drugi raz tutaj"
Szymon nie ukrywał ekscytacji, gdy stanął na scenie przed Piotrem Gąsowskim.
To mój drugi raz tutaj. Pierwszy był jakieś 25 lat temu
– zdradził uczestnik.
Na pytanie gospodarza, co skłoniło go do powrotu, odpowiedział szczerze:
Chciałem wrócić do tych emocji, co były, poczuć tę adrenalinę.
Choć od jego pierwszego występu minęło wiele lat, wspomnienia wciąż są żywe.
Wtedy to raczej ona znalazła mnie, bo wybrała
– wspomniał z uśmiechem.
I jak sam zapewnia, przez te lata niewiele się zmienił:
Ta sama energia, werwa, libido… libido działa
– powiedział bez ogródek, czym rozbawił publiczność.
Prowadzący program, Piotr Gąsowski, nie krył radości z powrotu dawnego uczestnika.
Bardzo fajnie, że jesteś – to znaczy, że masz dobre wspomnienia
– podsumował z charakterystycznym dla siebie humorem.
Szymon swoim luzem i poczuciem humoru od razu zjednał sobie publiczność. Czy tym razem również uda mu się zdobyć serce tej jednej kobiety?
Czy Szymon znajdzie miłość w "Randce w ciemno"?
Emocji w "Rance w ciemno" nie zabraknie. O tym, czy to Szymon zostanie wybrany, przekonamy się już 18 października o godzinie 16:30 w Polsacie.