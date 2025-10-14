Szymon po 25 latach znów w "Randce w ciemno". W programie nie gryzł się w język

Powrót po latach! Szymon znów w "Randce w ciemno"

To będzie wyjątkowy odcinek programu, który od lat bawi i wzrusza widzów. Szymon, uczestnik sprzed ćwierć wieku, ponownie zasiądzie na scenie "Randki w ciemno", by dać miłości kolejną szansę. Na co dzień 53-latek ze Śląska pracuje jako kierowca przewożący płynne materiały budowlane, ale po godzinach zamienia ciężarówkę na sprzęt sportowy – latem ślizga się po wodzie, zimą po śniegu.

Mimo że jego życie pełne jest ruchu i adrenaliny, wciąż brakuje mu jednej rzeczy – osoby, z którą mógłby dzielić pasje. Jak sam żartuje, nie chodzi tu o wspólne analizowanie składu cementu.

Szymon rozbawi publiczność w "Randce w ciemno". "To mój drugi raz tutaj"

Szymon nie ukrywał ekscytacji, gdy stanął na scenie przed Piotrem Gąsowskim.

To mój drugi raz tutaj. Pierwszy był jakieś 25 lat temu

– zdradził uczestnik.

Na pytanie gospodarza, co skłoniło go do powrotu, odpowiedział szczerze:

Chciałem wrócić do tych emocji, co były, poczuć tę adrenalinę.

Choć od jego pierwszego występu minęło wiele lat, wspomnienia wciąż są żywe.

Wtedy to raczej ona znalazła mnie, bo wybrała

– wspomniał z uśmiechem.

I jak sam zapewnia, przez te lata niewiele się zmienił:

Ta sama energia, werwa, libido… libido działa

– powiedział bez ogródek, czym rozbawił publiczność.

Prowadzący program, Piotr Gąsowski, nie krył radości z powrotu dawnego uczestnika.

Bardzo fajnie, że jesteś – to znaczy, że masz dobre wspomnienia

– podsumował z charakterystycznym dla siebie humorem.

Szymon swoim luzem i poczuciem humoru od razu zjednał sobie publiczność. Czy tym razem również uda mu się zdobyć serce tej jednej kobiety?

Czy Szymon znajdzie miłość w "Randce w ciemno"?

Emocji w "Rance w ciemno" nie zabraknie. O tym, czy to Szymon zostanie wybrany, przekonamy się już 18 października o godzinie 16:30 w Polsacie.

