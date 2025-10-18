Przytulanie czy podduszanie? Zaskakująca metafora miłości w trzecim odcinku "Randki w ciemno"

Trzeci odcinek "Randki w ciemno" dostarczy widzom, nie tylko romantycznych emocji, ale też solidnej dawki humoru i zaskoczenia! Wszystko za sprawą jednej z kandydatek.
Gdy wybierający zapytał panie o to, do jakiej dyscypliny sportowej porównałaby namiętność w relacji, singielka Magda bez wahania rzuciła:
– Zapasy sumo! – i od razu wyjaśniła kandydatka z "Randki w ciemno", że "miłość jest jak sinusoida – raz kogoś przytulasz, a raz popychasz".
Zaskoczony Piotr Gąsowski nie mógł powstrzymać uśmiechu i dopytał z charakterystycznym dla siebie wdziękiem:
Jak do tego mają się zapasy sumo?
Odpowiedź Magdy przejdzie do historii programu:
Pokażę ci, chcesz?
– po czym przeszła do zmysłowej demonstracji, w której gesty i spojrzenia nabrały zupełnie nowego znaczenia. Publiczność w studiu reagowała śmiechem i oklaskami, a prowadzący z klasą i humorem rozładował emocje.
Ten pełen pasji moment pokazał, że w "Randce w ciemno" wszystko może się zdarzyć – a spontaniczność, odwaga i poczucie humoru są równie ważne, jak romantyczne wyznania.
Trzeci odcinek "Randki w ciemno" zobaczymy już w sobotę, 18 października, o godzinie 16:30 w Polsacie.
Skład 3. odcinka programu "Randka w ciemno"
SINGIELKI I SINGLE, którzy będą dokonywać wyboru:
- Beata (52 lata) – rehabilitantka i artystka z pasją do muzyki, tańca i dobrego humoru, która wierzy, że życie warto traktować „pół żartem, pół serio”.
- Tomasz (25 lat) – energiczny informatyk i trener, który schudł 40 kg i dziś szuka partnerki gotowej na wspólne wyzwania i… spalanie kalorii we dwoje.
KANDYDACI I KANDYDATKI
- Jarosław (55 lat) – góral z pasją do tańca i podróży, który potrafi rozkręcić każdą imprezę, od oberka po bachatę.
- Adam (51 lat) – rolnik z Mazowsza, romantyk z poczuciem humoru i muzyczną duszą, który marzy o własnej „pani sołtysowej”.
- Szymon (53 lata) – Ślązak z temperamentem, miłośnik sportu i życia, który po 25 latach wrócił do programu, by ponownie poczuć dreszczyk emocji.
_
- Aleksandra (26 lat) – uśmiechnięta sprzedawczyni, która świat widzi w kolorach i nie rozstaje się z rolkami ani pozytywną energią.
- Maja (25 lat) – studentka psychologii i miłośniczka zwierząt, ciepła i wrażliwa dusza z apetytem na życie i miłość.
- Magda (26 lat) – dziennikarka i aktorka z iskrą w oku, barwna, odważna i pełna charyzmy – potrafi oczarować jednym spojrzeniem.