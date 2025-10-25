Witajcie w programie „Randka w ciemno”! Przed państwem człowiek, który z ludzkich serc czyta, jak z książki. Mistrz ceremonii romantycznych wyborów i zaskakujących zwrotów akcji. Specjalista od humoru i celnych puent. Oto jedyny, niepowtarzalny Piotr Gąsowski

– zapowiedział damski głos "Randki" – Kamila Ryciak.

Tak to ja! Proszę Państwa, zaczynam się do tych wszystkich komplementów przyzwyczajać. I co gorsza, przez grzeczność nie zaprzeczać. Moi drodzy, podobno serce nie sługa, ale kto powiedział, że nie można sercu odrobinkę pomóc? Dlatego dzisiaj ponownie pomagam i staję na straży romantycznych wyborów. Będzie emocjonalnie i emocjonująco. Nie zabraknie też trudnych pytań i niejednoznacznych odpowiedzi

– tymi słowami przywitał się z widzami Piotr Gąsowski, gospodarz "Randki w ciemno".

PIERWSZA ROZGRYWKA

Kandydatem numer 1 jest 26-letni Tomasz

Kandydat numer jeden, to 26-letni Tomek. Barman, raper i specjalista od serwowania emocji. Styl, sport i kobiety to jego żywioł, ale nie szuka przelotnych flirtów. Szuka kobiety, z którą pogada o czymś więcej, niż tylko o jajecznicy na śniadanie.

Zapytany o to, jakiej kobiety szuka – odpowiedział:

Wydaje mi się, że najważniejsza dla mnie jest inteligencja emocjonalna u kobiety. Gdyż lubię czasami podejmować głębsze rozmowy. Więc myślę, że dystans do siebie i przede wszystkim do otaczającej rzeczywistości. I lubię przekraczać swoje bariery, więc myślę, że chciałbym to robić razem z partnerką, która jest na to oczywiście otwarta.

Kandydatem numer 2 jest 23-letni Kuba "Skyr"

Kandydat numer dwa, to 23-letni Kuba. Student finansów, informatyk po godzinach i wodzirej z zamiłowania. Dźwiga ciężary, rzuca suchary i chętnie zainwestuje w dobrą zabawę. Jego ideał? Inteligentna blondynka, ale zakłada aktualizację oprogramowania, w razie innej wersji kolorystycznej.

Szukam dziewczyny, która jest przede wszystkim odważna, ale też w związku z tym, że sam studiuje finanse - no to wiadomo, szukam dziewczyny, która jest inteligentna. I co bardzo ważne, bo ja jestem osobą wierzącą - szukam dziewczyny, która ma po prostu dobre serce, która jest empatyczna, która umie pomóc drugiemu człowiekowi …i otworzyć się na niego… tego szukam

– wyznał 23-latek.

Kandydatem numer 3 jest 26-letni Jakub

Kandydat numer trzy, to 26-letni Jakub. Magik od stron internetowych. Kręci go muzyka, smaczne jedzenie i randki, na których dzieje się więcej, niż tylko wymiana spojrzeń. Gra na pianinie, śmiga na rolkach i ucieka gdy wyczuje nudą.

To czego ja może szukam u kobiety - na pewno, żeby była zabawna, szalona … i bardzo spontaniczna

– podkreślił Jakub.

Znane są zasady, wiecie wszystko?. Zatem proszę o zamknięcie parawanu

– podsumował Piotr Gąsowski

Wybierająca Kinga to 23-letnia specjalistka sprzedaży

Kinga to 23-letnia specjalistka od sprzedaży w branży reklamowej, i artystka w jednym. Tworzy sztukę z rzeczy niepotrzebnych, więc jeśli masz złamane serce - może zrobić z niego dzieło sztuki. Kawa na ławę - to jej styl! Chaos to jej drugie imię, ale w miłości gra na długi dystans.

Kinga zadała kandydatom następujące pytania:

Jakie masz przekonania dotyczące kobiecej natury?

Kiedy jesteś w związku, jak reagujesz na podrywy obcych kobiet?

Puśćmy wodze fantazji. Gdybyś był ubraniem, to jakim?

Jaką częścią garderoby? I jak to się ma do twojego charakteru i temperamentu?

Mam takie też pytanko - o waszym podejściu do wiary. Do tego, jakimi takimi trochę wartościami, w co wierzycie? Bo ja uważam, że życie na przykład w takiej wierze - w jakąś siłę wyższą, jest trochę pełniejsze. Jak wy to widzicie?

Teraz nastąpi ten moment kulminacyjny, skoro już dostałaś sporo informacji, prawda?

– gospodarz programu zwrócił się do wybierającej singielki.

Kogo zdecydowała się wybrać Kinga?

Kinga i Kuba – pierwsza para 4. odcinka "Randki w ciemno"

Zarówno Kinga, jak i Kuba, nie do końca wpisali się w swój wymarzony i poszukiwany typ partnera. Kinga wyznała w randkowym busie, że:

Raczej zostawiłabym to, w takich ramach na razie koleżeńskich. No i zobaczymy, co z tego wyniknie .Nie czuję szczerze tej chemii, nie będę oszukiwać, po prostu, na razie, ale mówię to autentycznie, nie będę też słodzić komuś na siłę. Nie czuję tego, ale wszystko się może zdarzyć.

Kuba także dość powściągliwie wypowiedział się na temat Kingi:

Zaczniemy od przyjaźnień, a zobaczymy co później się wydarzy. Czas pokaże - powiem tak, takim moim wielkim atutem, moją przewagą, jest to, że tylko ja mogę zaproponować Kindze randkę w kościele.

DRUGA ROZGRYWKA

Kandydatka numer 1 to 50-letnia Agnieszka.

Kandydatka numer jeden to 50-letnia Agnieszka. Mama dorosłej córki, profesjonalna opiekunka do dzieci. Niedawno zakochała się w snorklingu, więc wie, jak zanurzyć się w nieznane. A teraz jest gotowa na jeszcze głębszy skok - prosto w miłość.

Ja nie wiem do końca, nie wiem, bym chciała, żeby był zadbany i żeby był troskliwy, to myślę, że to, a reszta to mnie może totalnie zaskoczyć i chyba fajnie, jakby mnie zaskoczyło.

Kandydatka numer 2 to 45-letnia Ewa.

Kandydatka numer dwa to 45-letnia Ewa. Pani architekt równie sprawnie projektuje budynki, co zgłębia tajnik ezoteryki. Kocha jazdę na rowerze, i wie jak odczytać znaki losu, ale jednego w gwiazdach jeszcze nie znalazła - właściwego kawalera.

Szukam partnera, nie chłopca, nie dziada, nie tatusia. Nie potrzebuję. Przede wszystkim partnera Tak, żebyśmy byli, powiedzmy - na podobnym poziomie emocjonalnej inteligencji, tak bym to ujęła.

Kandydatka numer 3 to 45-letnia to Agnieszka.

Kandydatka numer trzy to 45-letnia Agnieszka. Bizneswoman, która twardo stąpa po ziemi, a kiedy robi się za gorąco - wskakuje do lodowatej wody. Ma trzy psy i mnóstwo energii. Szuka partnera, który nie będzie liczył na niańkę, tylko na emocjonującą grę zespołową!

Jakiego mężczyzny oczekujesz po drugiej stronie parawanu?

– dopytywał prowadzący

No to mimo, że może wyglądam na twardą kobietę, mimo wszystko, szukam mężczyzny takiego dojrzałego, odpowiedzialnego, czułego, który mi czasem obiad ugotuje, żebym ja nie musiała tak ciągle robić. Z psami też, żeby wyszedł. Pomocnego przede wszystkim.

Wybierający: Jacek, 58-letni fotograf.

Przed Państwem Jacek Fotograf, który wie, jak uchwycić piękno i jak dobrze się zaprezentować. Ma imponujący motocykl i styl. Szuka kobiety, która będzie trochę muzą, trochę dyrektorem technicznym, ale przede wszystkim takiej, której wady nie przesłonią mu zalet.

Jacek zadał singielkom kilka następujących pytań:

Kiedyś przypadkiem kupiłem sobie nowy motocykl. Jakie masz podejście do wydawania sporych pieniędzy na spełnianie zachcianek i realizację marzeń?

Jakie trzy zwyczaje masz Ty, których nawet dla mnie, nie chciałabyś się ich pozbyć?

Gdybym potrzebował, żebyśmy dodali ognia więcej do naszego życia, to co byś chciała zrobić?

Gdybyś była książką, to z jakiego gatunku? I jaki byś miała tytuł?

Jacek i Agnieszka – druga para 4. odcinka "Randki w ciemno"

Powiedziałeś, że Pani wygrała, ale Ty też wygrałeś. Naprawdę opiekuj się tym kwiatem różowym … naszym z Poznania. Jesteś fantastyczna, zresztą Ty też. Dziękuję Wam za fajny poziom. Takiej fajnej interakcji między wami. Jestem przekonany, że coś miłego się wydarzy

– skomentował Piotr Gąsowski, zwracając się do finałowej pary.

Jestem bardzo zadowolony - z siebie i ze swojego wyboru. Obrazowo najbardziej efektowny tutaj mi się trafił okaz

– wyznał Jacek, komentując swój wybór

Myślę, że Jacek jest przystojnym facetem, ale wprowadziłabym parę poprawek. Da się z niego zrobić fajnego faceta, i czas pokaże, jak to dalej pójdzie. Czy podoła mi, czy będzie na tyle wyluzowany i szybki - to się okaże

– skwitowała Agnieszka.

