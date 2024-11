Córka Artura Żmijewskiego wystąpi z narzeczoną w popularnym talent show. Jest pierwsze zdjęcie

Kolejna awantura w programie Krzysztofa Ibisza. Niewiarygodne, o co poszło tym razem

Artur Żmijewski jest ojcem trójki dzieci. Znany aktor doczekał się córki Ewy i dwóch synów - Karola i Wiktora. Najstarsza pociecha serialowego "Ojca Mateusza" także kroczy artystyczną ścieżką. Nie wybrała ona jednak aktorstwa, a muzykę. Wyjątkowo udany duet stworzyła z Shandy Casper, z którą oprócz pasji, połączyło ją także szczere uczucie. Panie poznały się kilka lat temu na studiach w Ameryce. Szybko zrozumiały, że świetnie do siebie pasują - zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Kiedy okazało się, że tworzymy jeden głos, zrozumiałyśmy, że warto to pielęgnować. Może na początku nie wychodziło nam to idealnie, ale czułyśmy, że nasze głosy do siebie pasują – wyznały Ewa Żmijewska i Shandy Casper w wywiadzie dla Onetu.

Na początku 2024 roku Żmijewska i Casper potwierdziły, że od pewnego czasu są zaręczone. Teraz postanowiły zaprezentować swój talent w powracającym po 8 latach przerwy programie "Must be the Music. Tylko muzyka".

Córka Artura Żmijewskiego w "Must be the Music. Tylko muzyka"

Ewa Żmijewska i Shandy Casper już wiosną pojawią się w Polsacie. Panie spróbują swoich sił w powracającym po kilkuletniej przerwie "Must be the Music. Tylko muzyka". Kobiety nie są debiutantkami, gdyż mają na swoim koncie album "Tylko ty". Teraz postanowiły pokazać swój talent przed całą Polską i wystąpić na wielkiej, telewizyjnej scenie. Już wiosną zobaczymy je w Polsacie, gdzie oceniać je będą Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. W sieci pojawiło się ich pierwsze zdjęcie z castingu. Wystąpiły ubrane w kolorowe garnitury i wręcz tryskały pozytywną energią.

Czy uda im się powtórzyć sukces znanych z "Must be the Music. Tylko muzyka" zespołów takich jak Enej, LemON czy Red Lips?

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

