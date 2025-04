Sukces córki Kingi Rusin. Dzieło Igi Lis na prestiżowym festiwalu! "To film o międzypokoleniowej miłości"

"To jest głupie, to proszenie"

Dla 24-letniej Igi to nie tylko sukces zawodowy, ale też osobista radość.

To dla mnie ogromna radość, że wśród tegorocznych tytułów @millenniumdocsagainstgravity znalazł się nasz krótkometraż @inmydayshort. Ten festiwal to dla mnie święto dokumentu, na które czekam cały rok

– napisała w mediach społecznościowych córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa.

O czym jest film "Za moich czasów" Igi Lis?

Film trwa 12 minut i jest niezwykle osobistym projektem. To zapis intymnych rozmów telefonicznych między babciami a ich wnuczkami. Bohaterki dzielą się historiami miłości, straty i życiowych doświadczeń, które często nie miały wcześniej szansy wybrzmieć. Efekt? Poruszająca opowieść o kobiecej sile, pamięci międzypokoleniowej i delikatności codzienności.

„Za moich czasów” to dla mnie bardzo ważny i osobisty projekt. Dotyczy on tematu bliskiego mojemu sercu: babć. To film o międzypokoleniowej miłości. O przeżyciach kobiet. O ich odwadze — często ukrywanym bólu i niemożliwych do ukrycia poświęceniach-

- napisała reżyserka na Instagramie.

Choć znana z nazwiska, Iga Lis nie zamierza „jechać na nazwisku”.

Iga Lis jako nastolatka próbowała swoich sił w modelingu ( zobacz galerię pod tekstem). Potem skończyła historię na prestiżowej London School of Economics, ale to nie polityka ani dziennikarstwo, a film skradł jej serce. Iga ma już na koncie reżyserski teledysk do utworu „Gelato” Taco Hemingwaya (z którym prywatnie jest w związku), który został wyróżniony przez NewFilmmakers Los Angeles. Jej pierwszy pełnometrażowy projekt – „Bałtyk” – zdobył nagrodę postprodukcyjną… również na Docs Against Gravity.

Rodzice, Kinga Rusin i Tomasz Lis, z dystansem podchodzą do medialnego rozgłosu wokół córki, ale jak mówią osoby z otoczenia – są z niej bardzo dumni i wspierają ją na każdym etapie tej filmowej drogi.

Millennium Docs Against Gravity

Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce i jeden z najważniejszych w Europie. Każdego roku przyciąga tysiące widzów i prezentuje dokumenty z całego świata. Dla młodych twórców to ogromne wyróżnienie – i przepustka do świata międzynarodowego kina.

Iga Lis udowadnia, że młode pokolenie ma nie tylko ambicje, ale i głos. A ten głos coraz wyraźniej wybrzmiewa z ekranu.