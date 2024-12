Córka Krzysztofa Ibisza jeździ dwoma wózkami wartymi fortunę. Skąd ten pomysł? Młody tata wszystko zaplanował

Pozwała go o 11 milionów

Krzysztof Ibisz ma 59 lat i dopiero co przywitał na świecie kolejne dziecko. Razem z młodszą o 27 lat żoną wychowuje już nieco ponad 2-letniego Borysa. Gdy Joanna, małżonka gwiazdora telewizji, urodziła mu drugą pociechę, na Helenkę w domu czekał już pachnący nowością wózek. A nawet dwa! Ibiszowie zdecydowali, że zrobią wszystko, aby ułatwić sobie życie. Cena nie grała roli.

Krzysztof Ibisz pochwalił się wózkami. Jeden z nich jest "elektrykiem"!

Ibisz nie oszczędza na dzieciach. Joanna Ibisz, która niedawno w sieci mówiła o tym, że jest minimalistką i nie lubi posiadać za wiele rzeczy, w przypadku wózków dla ukochanych pociech jakoś się przemogła. Razem z mężem zostali bowiem właścicielami nie jednego, a dwóch wózków niemowlęcych.

Dwa maluchy w domu to podwójne wyzwanie. Uznaliśmy, że musimy zaopatrzyć się w nowe wózki, tak aby zarówno Borys, jak i Helenka (no i przede wszystkim rodzice) mieli komfortową jazdę - napisał Ibisz na swoim profilu na Instagramie.

I zademonstrował "jazdę próbną" wózkiem pchanym siłą rodzica, ale i takim z napędem elektrycznym. To nie mogło być tanie.

Ibisz przyznał, że Helena ma dwa wózki - jeden będzie dzielić z bratem, bo to pojazd podwójny, elektryczny, "na spacery po okolicy", drugi ma służyć "do bujania dziecka w domu, jak i do samochodu".

Mieliśmy już okazję wypróbować oba (...) i poza pięknym kolorem i ładnym designem mają w sobie coś, na czym najbardziej nam zależało - czyli mega komfort obsługi oraz jazdy - dodał prezenter, a jego słowa zabrzmiały tak, jakby mówił o autach

Ile kosztowały wózki dla dzieci Ibisza?

Podwójny wózek z napędem elektrycznym w sklepach internetowych kosztuje ponad 7 tys. zł, a pojedynczy wózek 2 w 1 (gondola i spacerówka) to koszt ponad 3 tys. zł. W sumie za dwa wózki trzeba zapłacić około 11 tys. zł. Wydalibyście tyle?

