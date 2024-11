Druga była żona Krzysztofa Ibisza zareagowała na poród jego trzeciej małżonki. Takiego komentarza nikt się nie spodziewał

Dawna gwiazda "Pytania na Śniadanie" wraca do programu. To nie były plotki

Krzysztof Ibisz zbliża się do sześćdziesiątki, ale to nie przeszkadza mu w spełnianiu marzeń o dużej rodzinie. Właśnie znów został tatą. Na świat przyszło jego czwarte dziecko i zarazem pierwsza córka.

Właśnie przywitaliśmy na świecie naszą ukochaną córeczkę. Dziękujemy wszystkim, którzy wytrwale czekali razem z nami. Nasza Królewna jak i jej mama czują się dobrze. W dużej mierze również dzięki wspaniałemu personelowi szpitala - pisał Ibisz w sieci.

Pokazał też zdjęcia z maleństwem, które dostało imię Helena. Pierwsza córka Ibisza pochodzi ze związku z młodszą o 27 lat Joanną. Trzecia żona dwa lata temu urodziła prezenterowi syna Borysa.

Wcześniej druga żona Ibisza Anna Nowak-Ibisz wydała na świat ich wspólnego syna Vincenta, który dziś ma 18 lat. Z kolei pierwsza małżonka dziennikarza, Anna Zejdler, jest mamą pierworodnego syna Ibisza Maksymiliana. To już dorosły mężczyzna - ma 25 lat. Jest tylko o kilka lat młodszy od trzeciej żony swojego ojca, która obecnie jest 32-latką.

Tej patchworkowej rodzinie udaje się funkcjonować bez zbędnych dramatów, co potwierdza komentarz Anny Nowak-Ibisz na wieść o narodzinach Heleny.

Anna Nowak-Ibisz komentuje narodziny córki swojego byłego męża

Gdy Krzysztof poinformował w sieci o narodzinach córki, wydarzenie skomentowała eks twarzy Polsatu.

"Marzenia się spełniają, Asia - słowa są niepotrzebne. Skarbie maleńki - Ty wiesz, jak na Ciebie czekaliśmy, ile zakładów było o to, jaką datę wybierzesz na swoje urodziny. Twój brat Vincent chodzi dumny jak paw. Mam siostrę, mam siostrę - powtarza. 'Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, jaką wyciągniesz' - powiedział Forest Gump. Ty wyciągnęłaś tą z napisami: miłość, determinacja i spełnione marzenia" - napisała Anna Nowak-Ibisz.

Komentarz drugiej żony Krzysztofa Ibisza i matki jego nastoletniego syna rozczulił internautów, którzy nie mogli jej słów nie skomentować.

Internauci komentują wpis Ibisza i słowa jego eks

Internauci natychmiast zareagowali i na wpis Krzysztofa Ibisza, który zdradził, że znów został ojcem. Damian Michałowski nazwał go nawet "młodym ojcem", a w komentarzach nie zabrakło nawiązań do wyglądu i wieku Krzysztofa, który, choć jest coraz starszy - w lutym skończy 60 lat, to prezentuje się coraz młodziej.

Fani Ibisza wypowiedzieli się też pod wpisem jego pierwszej żony. Jej słowa ujęły ich i wzruszyły do głębi. Wielbiciele prezentera podziwiają też jego patchworkową rodzinę, która żyje w miłości i spokoju.

"Wzruszyłem się. Piękny i wartościowy komentarz", "Jest Pani wspaniałą kobietą i dobrym człowiekiem. Nieustannie podziwiam Was, Waszą relację i Waszą piękną dużą rodzinę", "Pani Aniu cudownie się to czyta. To świadczy tylko o pięknej duszy pani i synka. Rozczuliło mnie to niesamowicie", "Aniu, pięknie to napisałaś. Vincent, gratulacje starszy bracie" - czytamy na instagramowym profilu Ibisza.

Sylwester bez Ibisza

Niedawno gruchnęła informacja o tym, że Krzysztof Ibisz nie będzie obecny podczas sylwestrowej imprezy Polsatu. Już wiadomo, dlaczego zrezygnował z tej dobrze płatnej pracy.

Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami córki czekałem całe życie. Dlatego w tym roku tę magiczną noc spędzę po 17 latach nie na scenie Polsatu tylko z najbliższą rodziną - pisał Ibisz

i Autor: Instagram