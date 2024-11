Sylwester bez Krzysztofa Ibisza?! Gwiazdor potwierdza i wbija szpilkę "młodszym" kolegom

To może rzutować na jej wizerunek

Sylwestrowa Moc Przebojów w tym roku bez Krzysztofa Ibisza!

Sylwestrowa Moc Przebojów to jedna z najważniejszych imprez telewizyjnych w Polsce. Podczas wydarzenia występują największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a na scenie pojawia się wiele znanych twarzy związanych w Polsatem, w tym Krzysztof Ibisz.

Gwiazdor Polsatu jest stałą częścią imprezy od 2006 roku, czyli już 17 lat! Kilka dni temu informowaliśmy, że w tym roku jednak nie powita Nowego Roku razem z widzami Polsatu. Osoba z jego otoczenia przekazała "Super Expressowi", że Krzysztof Ibisz spędzi ten czas w otoczeniu rodziny.

Według naszych informacji tegoroczną imprezę Polsatu, która odbędzie się w Toruniu, poprowadzą Ilona Krawczyńska (32 l.), prowadząca "Farmy", Maciej Rock (46 l.), prowadzący "Must Be the Music. Tylko muzyka", Olek Sikora (34 l.) z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i Paulina Sykut-Jeżyna (43 l.), prowadząca "Taniec z Gwiazdami", która zwykle tworzyła z Ibiszem znany i lubiany duet. Tym razem będzie musiała pracować z "młodszymi" kolegami, którzy najwyraźniej rozpychają się w stacji łokciami.

Sylwestrowa Moc Przebojów: Krzysztof Ibisz o "młodszych kolegach"

Doniesienia "Super Expressu" potwierdził teraz sam zainteresowany. Na swoim Instagramie opublikował post, w którym wytłumaczył, dlaczego zabraknie go podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Żona prezentera, Joanna Kudzbalska, jest w ciąży, a rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami.

Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami Córki czekałem całe życie. Dlatego w tym roku, tę magiczną noc spędzę po 17 latach nie na scenie Polsatu tylko z najbliższą rodziną - napisał Ibisz.

Na koniec odniósł się do informacji, że podczas wydarzenia zastąpią go "młodsi koledzy". Zrobił to z dużym dystansem oraz poczuciem humoru.

Przeczytałem na portalach, że na scenie w Toruniu zastąpią mnie moi młodsi koledzy. Sami rozumiecie, że to niemożliwe - dodał.

Krzysztof Ibisz bez pracy w Sylwestra! Zastąpią go młodsi koledzy...