Żona Krzysztofa Ibisza się go nie słucha? Dla niej liczy się zdanie innych

Krzysztof i Joanna Ibiszowie tworzą udany i szczęśliwy związek. Para chętnie dzieli się w sieci prywatnymi przemyśleniami na temat swojej relacji, a także pomaga innym osobom pozostającym w związku lub oczekującym potomka. Para, jakiś czas temu wypuściła na rynek "Videobook Holistyczne przygotowanie do ciąży", w którym znaleźć można informacje na temat tego, jak najlepiej przygotować się do ciąży. W projekcie biorą udział lekarze, a także mąż Joanny Krzysztof Ibisz, który w poradniku opowiada o roli ojca.

Dla żony Krzysztofa Ibisza jego zdanie nie jest ważne? Słucha innych

W najnowszej rozmowie z "Super Expressem" para opowiedziała o swoich kolejnych przedsięwzięciach, a także zdradziła małżeńskie sekrety. Na jaw wyszło bowiem, że Joanna w jednej kwestii nie ufa mężowi w stu procentach.

Okazuje się, że jeśli chodzi o dobór odpowiednich stylizacji, Joanna stara się polegać nie tylko na mężu, któremu z pewnością podoba się w każdej wersji. Ibisz pyta o zdanie swoje przyjaciółki, które na pewno doskonale znają się na trendach.

"Kieruję się radami bliskich, powiem szczerze. Wysyłam zdjęcia do koleżanek i do męża i pytam, co wybrać i razem decydujemy" - wyjawiła nam Joanna Ibisz.

Zapytaliśmy też, czy to zdanie Krzysztofa Ibisza jest tutaj ważniejsze, czy jednak koleżanki mają ostatnie zdanie. Na nasze pytanie prezenter zareagował śmiechem i powiedział: "No ja mam nadzieję!".

"Zależy od okazji" - opowiedziała wymijająco Joanna.

Na odpowiedź ukochanej Krzysztof znowu się wtrącił.

"Zawsze staram się doradzić, jak ja to widzę" - odparł "Super Expressowi" Ibisz.

