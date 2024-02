Krzysztof Ibisz - żona Joanna Kudzbalska, syn Borys

Krzysztof Ibisz trzykrotnie był żonaty. Ostatnią kobietę poślubił w 2021 roku. Uroczystość do końca utrzymana była w tajemnicy. Prezenter telewizji Polsat o tym, że zmienił stan cywilny, poinformował, już po tym, gdy powiedział Joannie Kudzbalskiej "tak". Małżonkowie nie przejmują się różnymi hejterami, którzy notorycznie wytykają zakochanym różnicę wieku. Żona Krzysztofa Ibisza jest od niego młodsza o 27 lat. Rok po ślubie parze urodził się syn Borys. Tym samym Krzysztof Ibisz został ojcem po raz trzeci. Mimo obowiązków związanych z opieką nad maluszkiem, a także z pracą zawodową, małżonkowie od czasu do czasu znajdują czas tylko dla siebie. Gwiazdor Polsatu ciągle jest oczarowany Joanną Kudzbalską, którą nazywa "najpiękniejszą kobietą na świecie".

Żona Krzysztofa Ibisza pytana, czy jest żoną, czy córką. Ludzie mają tupet

Przy okazji walentynek Krzysztof Ibisz i jego żona opublikowali specjalne nagranie. Joanna Kudzbalska zdradziła, że przynajmniej raz dziennie dostaje bardzo osobliwe pytanie. Ludzie mają niezły tupet! - Od czterech lat jesteśmy razem w związku. To oczywiste, że chociaż raz dziennie ludzie pytają mnie, czy jestem córką czy żoną - mówi żona prezentera Polsatu. Potem do głosu dochodzi sam Krzysztof Ibisz. - To oczywiste, że Asia jest córką. Na szczęście nie moją - wyjaśnia z uśmiechem na ustach. Internautom nagranie przypadło do gustu. - Ale fajnie to zrobiliście. Super wyglądacie razem i najważniejsze, że jesteście szczęśliwi, pokazując przez to innym, że nieważny jest wiek, tylko połączenie - stwierdziła jedna z użytkowniczek Instagrama. "Fajna z Was para", "Świetne poczucie humoru", "Genialne" - zachwycali się inni internauci.

Zobacz naszą galerię: Krzysztof Ibisz z żoną