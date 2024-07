"Nie wiem, co to jest godny poziom"

Krzysztof Ibisz czwarty raz zostanie tatą, a po raz drugi matką jego dziecka będzie Joanna Kudzbalską, z którą wziął ślub w 2021 roku. Małżonkowie niedawno mówili, że nie znają jeszcze płci malucha. - - Nic nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć... - wyjaśniła Joanna Kudzbalska w rozmowie z Pudelkiem. Nagle wtrącił się sam dziennikarz Polsatu. - Tak samo będziemy kochać. To jest nasze dziecko... Płeć nie ma znaczenia. Jest gdzieś marzenie, żeby to była dziewczynka, ale to nie ma znaczenia - podkreślił Krzysztof Ibisz, który ma już trzech synów. Pierwsze wspólne dziecko gwiazdora Polsatu i modelki urodziło się niemal dwa lata temu. Obserwując profile małżonków w mediach społecznościowych, można było odnieść wrażenie, że w ich życiu panuje istna sielanka. Prawda jednak była brutalna. Żona Krzysztofa Ibisza zdecydowała się pójść na terapię.

Żona Krzysztofa Ibisza była na terapii. Joanna Kudzbalska chciała, że męża było więcej

Joanna Kudzbalska o swoich problemach mówiła w podcaście Ładne bebe. - Sama nie wiedziałam, z czym mam problem. Miałam tak jak inne kobiety, które nie poczuły od razu miłości do dziecka, że je zalało. Ja też miałam taką sytuację, że co ja zrobiłam... Dużo miałam takich problemów, dopiero gdy poszłam na terapię, bo potrzebowałam jej po urodzeniu dziecka, doszłyśmy z terapeutką do wniosku, że nie mam problemu z tym, że młody jest na świecie, ale z tym, że jednak czuję się dosyć sama w tym, że w tym momencie jestem sama, że chciałabym, żeby Krzysztofa było więcej - wyjawiła. Teraz, gdy Krzysztof Ibisz i Joanna czekają na kolejne dziecko, sytuacja jest inna. Wszystko udało się naprawić. - Ostatnio jakoś nam się udało w końcu to wszystko pogodzić, więc myślę, że jesteśmy też mądrzejsi już o jedno doświadczenie. Wspólnie tak to razem ułożymy, żeby była w tym równowaga, więc mam nadzieję, że tym razem też się uda - powiedziała optymistycznie żona gwiazdora telewizji Polsat w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Sam Krzysztof Ibisz także jest dobrej myśli. - Myślę, że wspiera mnie jakaś taka energia wewnętrzna. Czasami Asia mówi: "Kochanie, czy chce ci się coś tam?", a ja mówię: "Czy mi się kiedyś nie chciało?". Jestem taką osobą, której po prostu się generalnie chce. I chyba to bardzo pomaga w tym pogodzeniu wszystkich obowiązków - zaznaczył legendarny prezenter.

