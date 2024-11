Młoda żona Krzysztofa Ibisza po porodzie. Jak teraz wygląda? "Na pewno jeszcze został brzuch, zostały boczki"

Krzysztof Ibisz znów został ojcem. Helena, jego pierwsza córka, ale czwarta pociecha, urodziła się w tym tygodniu. Ibisz o narodzinach maleństwa poinformował 28 listopada, ale dzień później Joanna Ibisz nagrywała już filmiki z własnych czterech ścian, co oznacza, że dziewczynka urodziła się nieco wcześniej. Kolejnym dowodem może być obecność Ibisza w pracy w "Halo tu Polsat" 24 godziny po ogłoszeniu szczęśliwej nowiny.

Co Joanna Ibisz zdradziła w swoich nagraniach? Wspomniała o tym, jak wyglądał poród i co teraz dzieje się z jej ciałem.

Joanna Ibisz jest mamą nowo narodzonej Heleny, a także 2-letniego Borysa. Pojawienie się w domu bobasa to nowość nie tylko dla młodych rodziców, ale i starszego brata. Bywa więc trudno, choć póki co noworodek daje odpocząć.

Cześć kochani, mały poporodowy kanał nadawczy. Bardzo chcę podziękować wszystkim za gratulacje. Jest nam niezmiernie miło i jesteśmy przeszczęśliwi. Teraz największym wyzwaniem, wbrew pozorom, jest ogarnianie dwójki i głównie ogarnianie 2-latka, który jednak chce zwrócić na siebie uwagę i jest to dla niego nowa sytuacja, ponieważ mała głównie je i śpi. I nawet daje nam, o dziwo, odpocząć , chociaż jest to pierwszy tydzień, więc wiadomo, że różnie bywa - wyznała Joanna Ibisz na swoim instagramowym profilu.

I dodała:

Zastanawiałam się, czy pokazywać tutaj prawdziwą rzeczywistość, jak wygląda ciało po porodzie . Wiem, że dużo dziewczyn tak robi, że pokazują się lustrze, pokazują, że wcale nie jest to takie wszystko słodkie, jak czasami mogłoby się wydawać. Na pewno jeszcze został brzuch, zostały boczki, pojawiły się jakieś tam rozstępy i jest to zupełna norma.

Młoda mama, która jest naprawdę piękną kobietą, ostatecznie nie zaprezentowała swojej pociążowej figury, ale trzeba przyznać, że na krótkich nagraniach wyglądała na zrelaksowaną i przede wszystkim bardzo szczęśliwą.

Za żoną Krzysztofa Ibisza dwa porody. We wrześniu 2022 r. rodziła w jednym z warszawskich szpitali państwowych, teraz było podobnie.

Ostatnio rodziliśmy w szpitalu na Madalińskiego i teraz też skłaniamy się ku tej opcji - czyli w szpitalu państwowym, ale w Domu Narodzin. Dom Narodzin to część szpitala państwowego. To są takie sale, gdzie nie ma medykalizacji, czyli nie podaje się leków ani znieczulenia. To ma być jak najbardziej naturalny poród, ale w razie problemów nie jest tak, jak przy porodzie domowym, że musimy jechać do szpitala - tylko musimy jechać piętro wyżej. Gdyby coś się działo, lekarze mogą pomóc - tłumaczyła Joanna przed narodzinami Heleny.