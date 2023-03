Córka Niemena została SPRZĄTACZKĄ! Te doniesienia wywołały niemałe poruszenie!

Musisz go zobaczyć!

Na początku pandemii w trakcie wielkiego protestu środowisk artystycznych Natalia Niemen ujawniła, że mimo znanego nazwiska i słynnego ojca, wcale jej się nie przelewa i żyje w bardzo skromnych warunkach.

- Pomimo tego, że noszę takie, a nie inne nazwisko, nie przelewa mi się. Mam trójkę dzieci, mam dwa kredyty. Chcemy funkcjonować, chcemy żyć! Ja nie chcę specjalnych wynurzeń tutaj uskuteczniać, ale miesiąc temu miałam na koncie 500 zł. Naprawdę mi kasa z nieba nie spada, tatuś mi nie zostawił kokosów. Chcę uczciwie pracować - krzyczała do tłumu Natalia Niemen.

W dodatku ostatnio córka legendarnego artysty przekazała, że jej najmłodsza córka cierpi na rzadką, nieuleczalną chorobę. Okazuje się, że mimo zniesienia obostrzeń Natalia nadal ma problem ze znalezieniem pracy. Córka Niemena zamieściła w sieci ogłoszenie, w którym oferuje usługę sprzątania.

- Moi drodzy, szukam pracy. Czy ktoś nie potrzebuje zatrudnić sprzątaczki? Umiem w te sprawy bardzo dobrze. Mam niespełna 40-letnie doświadczenie. Jestem bardzo dokładna i skrupulatna. Odkurzanie, zmywanie, kurze, szyby itd. Kuchnia, łazienka, wszystko, co trzeba wysprzątać, to zrobię. Pytam serio. Cena do ustalenia. Ktoś? Coś? - napisała na Facebooku.

Wielu internautów odebrało jej ogłoszenie, jako żart. Natalii nieco puściły nerwy, gdy zobaczyła ich złośliwe komentarze.

- Kurde, wiedziałam, że jaja będą sobie ludzie robić. Słuchajcie, jestem bez pracy, muszę, choć grosze jakieś pozarabiać. Dorywczo. Nie piszę tego dla beki. Może jeśli nikt nie jest zainteresowany, żeby mi pomóc, to lepiej niech nic nie pisze, dobra? Wyobraź sobie, że nie masz pracy, szukasz zarobku, a znajomi robią sobie z ciebie bekę. Syty nigdy głodnego nie zrozumie - napisała wyraźnie poirytowana Natalia.

Po jej komentarzu, w którym zapewniła, że ogłoszenie nie jest żartem, otrzymała kilka ofert, ale nie dla sprzątaczki.

- Dziękuję wam serdecznie. Do sprzątania na razie nikt się nie zgłosił, ale do edukacyjno-artystycznych prac tak. Jestem bardzo wzruszona waszą troską i pomysłami. Dzięki waszym pomysłom i wyciągniętym dłoniom jestem pełna nadziei. Dam radę - napisała Natalia.