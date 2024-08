Córka Pazury gorzko śmierci mamy. Porzuciła ją bez słowa, gdy była dzieckiem

To już pewne! Znany youtuber dołącza od ekipy "The Voice of Poland". To on zastąpi Kammela?

Cezary Pazura: Samotnie wychowywał maleńką córkę

Cezary Pazura poznał swoją pierwszą żonę, Żanetę, na długo zanim zyskał sławę. Pierwszego dnia zaprosił ją na randkę, a drugie jej się oświadczył. Trzy lata później byli po ślubie, a kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka, Anastazja. Rodzinne szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Gdy aktor zaczął odnosić pierwsze sukcesy, Żaneta siedziała w domu z małym dzieckiem.

Z czasem kobieta zaczęła szukać rozrywek w pobliskich barach. Wkrótce zaczęła szukać zapomnienia w alkoholu oraz używkach. Małżeństwo Pazurów zaczęło się psuć. Z planów filmowych Cezary wracał do domu, gdzie niemal od razu zaczynały się kłótnie. Żaneta miała coraz większy problem z nałogiem. W pewnym momencie nie była już w stanie ukrywać prawdy przed innymi. Aktor czuł się bezsilny.

W 1994 roku Żaneta Pazura wyszła z domu i już nie wróciła. Po pewnym czasie zrzekła się nazwiska męża. Aktor odnalazł żonę w jednym z ośrodków. Tam ustalili warunki rozwodu. Po tym kobieta już nigdy nie próbowała się skontaktować z nim lub córka.

Samotne rodzicielstwo nie było łatwe. Anastazję i Cezarego czekało wiele trudnych chwil. Dziewczyna nie mogła zaakceptować rozstania ojca z Weroniką Marczuk-Pazurą, z którą bardzo się zżyła. Później nie mogła również pogodzić się z tym, że związał się z kobietą niewiele starszą od niej. Dzisiaj nie ma już śladu po dawnych animozjach. Anastazja poszła w ślady ojca i została aktorką. Spełnia się również jako graficzka. Pojawia się również czasami u boku Cezarego na branżowych imprezach.

Anastazja Pazura: "Za mamą po prostu, po ludzku tęsknię"

Długo unikała rozmów na temat swojej matki. Niedawno przerwała milczenie i opowiedziała o trudnym dzieciństwie. "Naprawdę było nam bardzo ciężko. Najstraszniejsze rzeczy działy się w naszym życiu, kiedy byłam nastolatką. To wszystko działo się na talerzu medialnym, więc nie mogłam pozwolić sobie na to, by pokazywać prawdziwe emocje. Nie mogłam porozmawiać z każdym, więc zostaliśmy sami, we dwójkę, pod kloszem, gdzie dusiliśmy się w swoich nieszczęściach. Nie mogliśmy sobie nawzajem pomóc, bo obydwoje nie wiedzieliśmy, gdzie jest podłoga - straciliśmy równowagę" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Jak stwierdziła, ich życie zaczęło się poprawiać, gdy pojawiła się w nim Edyta Zając.

Wspominając dzieciństwo stwierdziła, że nie pamięta wszystkiego, bo była zbyt mała. "Bagaż złych wspomnień niesie tata" - wyznała Anastazja. Mówiąc o matce przyznała, że ta nie próbowała się z nią skontaktować. O jej śmierci dowiedziała się od przyrodniej siostry. "Do mnie nie dotarły próby kontaktu z jej strony. Natomiast mam kontakt z moją przyrodnią siostrą, córką mamy. Mama niestety już nie żyje. Żaneta umarła w wieku 44 lat i to wydarzyło się chyba dekadę temu. Dowiedziałam się o tym przez jej córkę" - mówiła.

Obecnie nie ma żalu do matki. Stara się ją zrozumieć. Żaneta zaszła w ciążę mając zaledwie 19 lat. "Żałuję, że nigdy nie miałyśmy okazji o tym pogadać, ani o niczym innym. Na szczęście tata postawił na mnie, wychował mnie, jak potrafił najlepiej i kocham go za to. A za mamą po prostu, po ludzku tęsknię. Brakuje mi najbardziej fizycznego kontaktu, chciałabym się do niej przytulić" - dodała na koniec Anastazja Pazura.

