Córka polskiego aktora poszła w jego ślady. Wbrew woli ojca poślubiła kolegę po fachu

Zbigniew Suszyński (64 l.) jest jednym z najbardziej zapracowanych aktorów w Polsce. Z powodzeniem gra zarówno w teatrach, jak i produkcjach filmowych. Z aktorstwem związała się również jego córka. Milena Suszyńska (39 l.) od lat związana jest z warszawskim Teatrem Narodowym. Widzowie znają ją m.in. z serial "Złotopolscy", "O mnie się nie martw", "W rytmie serca" czy "Leśniczówka".

Milena dziś jest cenioną aktorką, ale rownież scenarzystą i wykładowczynią. Choć Zbigniew Suszyński kibicuje karierze ukochanej jedynaczki, to kiedyś nie chciał, by poszła w jego ślad.

Tata odradzał mi aktorstwo. Zawsze mówił, że to ciężki zawód. Jak przychodził do domu to całkowicie odcinał się od pracy i był najlepszym ojcem na świecie. Nie ekscytował się swoimi rolami. Do szkoły teatralnej zdawałam w wielkiej tajemnicy. Na szczęście dostałam się za pierwszym razem - mówiła Milena kilka lat temu w rozmowie z "Super Expressem".