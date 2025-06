Córka Tomasza Kota poszła w ślady ojca. Tak dziś wygląda. Ma 18 lat i gra w hitowym serialu

Skandal na próbach w Opolu! Maleńczuk się wściekł i rzucał mięsem do techników

Debiut w "Wielkiej wodzie" Netflixa

Blanka Kot zaczynała karierę od rol dubbingowych, a w 2022 roku Blanka zadebiutowała na ekranie, wcielając się w postać Klary Marczak w serialu Netfliksa "Wielka woda", opowiadającym o powodzi tysiąclecia we Wrocławiu. Jej naturalność i dojrzałość aktorska zostały docenione przez współpracujących z nią artystów. Tomasz Schuchardt, odtwórca roli jej serialowego ojca, powiedział:

Mam wrażenie, że coś niesamowitego było w spotkaniu z nią. To było absolutnie spotkanie aktorskie, bo gra świetnie

Kolejne duży krok w karierze - "Pati"

Po udanym debiucie córka Tomasza Kota nie zwalnia tempa. W 2025 roku dołączyła do obsady drugiego sezonu serialu TVN "Pati", gdzie zagra młodszą siostrę tytułowej bohaterki. Jej rola ma znaczący wpływ na rozwój fabuły, co świadczy o rosnącym zaufaniu twórców do jej umiejętności aktorskich.

Życie prywatne i edukacja

Blanka urodziła się 15 kwietnia 2007 roku jako córka Tomasza Kota i Agnieszki Olczyk-Kot, reżyserki i operatorki filmowej. Wraz z młodszym bratem Leonem była edukowana w domu, co pozwoliło jej na rozwijanie pasji artystycznych w indywidualnym tempie.Mimo młodego wieku Blanka Kot już teraz pokazuje, że ma potencjał, by stać się jedną z czołowych aktorek młodego pokolenia. Jej talent, profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę zarówno twórców, jak i widzów. Z pewnością warto śledzić dalszy rozwój jej kariery.

Blanka Kot to nazwisko, które coraz częściej pojawia się w kontekście młodych talentów polskiego kina. Jej dotychczasowe osiągnięcia i zaangażowanie w kolejne projekty świadczą o tym, że przed nią świetlana przyszłość w świecie filmu.

Córka Anity Lipnickiej nie odziedziczyła urody po mamie! Tak wygląda pociecha blisko 50-letniej gwiazdy. Zerknijcie na jej nowe zdjęcia