Odmieniony Tomasz Kot z piękną żoną przyłapani na zakupach. Aż nam zaimponowali tym, co zrobili! Zdjęcia

Nie bez powodu koty uznawane są za najbardziej ekologiczne zwierzęta. Nigdy nie marnują wody - liżą się, by się umyć. I nie ma nawet takiej możliwości, by naniosły do domu jakikolwiek brud. Nigdy nie trzeba po nich sprzątać. Ekologiczny jest też Tomasz Kot (47 l.). Razem z żoną spotkaliśmy go ostatnio na zakupach. I bardzo nam zaimponował.