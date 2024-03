Apeluje do ludzi!

Tak wygląda syn Tomasza Kota. 14-letni Leon pójdzie w ślady ojca?

Tomasz Kot i Leon najpierw odwiedzili sklep ze zdrową żywnością, a potem udali się do apteki. Leon, jak na prawdziwego dżentelmena przystało, pomagał ojcu w przetransportowaniu ciężkich kartonów do bagażnika. Chłopiec, mimo młodego wieku, ma już za sobą pierwszą przygodę z dużym ekranem. W 2020 roku podkładał głos w filmie animowanym "Co w duszy gra". Kto wie, może za kilka lat będzie tak samo znany jak tata?

Tomasz Kot - życie prywatne: żona, dzieci

Tomasz Kot swoją rodzinę pokazuje bardzo rzadko. Z żoną Agnieszką poznali się w 2000 roku. Ślub wzięli wiele lat później - 30 września 2006 roku w Częstochowie. Uroczystość była cicha i skromna. - Obrączka jest spoko, fajna rzecz. Po kilku zakrętach poukładałem swoje życiowe klocki i jest to dość jasny i klarowny świat. Było nam z Agnieszką dobrze, więc ślub stał się kolejnym krokiem. Małżeństwo daje mi poczucie, że wiem, dokąd wracam - mówił aktor w "Twoim Stylu". Para doczekała się dwójki pociech: córeczki, Blanki i syna, Leona.

