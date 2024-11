Córka Zającówny we wzruszających słowach wspominała mamę na pogrzebie. "Miała wielkie serce"

Uroczystości pogrzebowe Elżbiety Zającówny trwały dwa dni. W środę, 6 listopada, została w Warszawie odprawiona msza święta, a pochówek nastąpił dzień później - 7 listopada w Krakowie. Podczas pożegnania na cmentarzu głos zabrała córka zmarłej aktorki. Gabriela Jaroszyńska mimo wielkiego smutku, podzieliła się osobistymi wspomnieniami.

Córka Elżbiety Zającówny stanęła przed zgromadzonymi, wspominając swoją matkę z ogromnym wzruszeniem i smutkiem. W krótkim, lecz pełnym emocji przemówieniu, opowiedziała o jej ostatnich miesiącach i trudnych chwilach, jakie przyszło im przeżywać.

Córka Zającówny zaznaczyła, że świadomość, iż jej mama jest teraz z ukochaną siostrą i swoją własną matką, którą straciła jeszcze jako młoda dziewczyna, przynosi pewne ukojenie.

Naszym zadaniem będzie, żeby we wspomnieniach i opowiadając o niej inspirować innych do tego, jak być dobrym człowiekiem - nawiązała do pięknej spuścizny, jaką zostawiła po sobie Elżbieta.