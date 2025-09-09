COVID-19 to nie przeszłość. Prezenter TVP walczy z wirusem: "zwalił mnie z nóg"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-09-09 21:13

Znany prezenter Telewizji Polskiej, Robert El Gendy, nie ukrywa, że przechodzi przez bardzo trudne chwile. Na swoim Instagramie wyznał, że zaraził się koronawirusem i choroba wyjątkowo dała mu się we znaki. „COVID zwalił mnie z nóg. Piszę trochę ku przestrodze, bo wiele osób myśli, że ten wirus to przeszłość” – napisał dziennikarz.

Robert El Grendy

Autor: Akpa/Instagram @robertelgendy_/ AKPA

„COVID to nie przeszłość”

Słowa El Grendego odbiły się szerokim echem wśród jego obserwatorów. Prezenter, który od lat związany jest z Telewizją Polską i wraz z Beatą Tadlą prowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie", przyznał, że wirus całkowicie wytrącił go z codziennego rytmu. Podkreślił, że mimo iż temat pandemii zniknął z pierwszych stron gazet, to koronawirus wciąż stanowi zagrożenie – a jego przebieg potrafi być wyjątkowo ciężki.

Robert El Grendy ma koronawirusa

Dziennikarz nie ukrywał, że objawy są dla niego wyjątkowo uciążliwe. Zwykłe czynności – jak przejście kilku kroków – stały się ogromnym wyzwaniem. W emocjonalnym wpisie zwrócił uwagę, że choroba, choć w mediach bywa bagatelizowana, wciąż potrafi być groźna:

Powszechna jest też teoria, że jak przeszliśmy go kiedyś już, to następny raz jest lekki. Otóż nic bardziej mylnego. Od kilku dni walczę, aby wstać z wyra, a kilka kroków do kuchni to wyczyn.

Przestroga dla innych

El Gendy podkreślił, że jego intencją jest nie tylko podzielenie się własnym doświadczeniem, ale też przestroga dla innych. „Piszę ku przestrodze” – zaznaczył, dodając, że wiele osób traktuje kolejne infekcje koronawirusem jako coś błahego. On sam przekonał się, że rzeczywistość wygląda inaczej. 

Z powodu choroby prezenter musiał wstrzymać wszystkie zawodowe obowiązki. Jego nieobecność w telewizji szybko została zauważona przez widzów, którzy teraz wiedzą już, co jest powodem przerwy. Na profilu prezentera pojawiły się komentarze z życzeniami zdrowia i pytania o powrót na ekrany.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Pytanie na śniadanie. Nowe studio TVP
PYTANIE NA ŚNIADANIE
COVID19