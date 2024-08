Czesław Mozil to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków. Gwiazdor od lat obecny jest w show-biznesie, a także w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu przeżył straszne chwile.

Czesław Mozil trafił do szpitala

Czesław Mozil niedawno w swoich mediach społecznościowych wspomniał o trudnych momentach. Okazuje się, że 45-latek o mało nie stracił serdecznego palca. Byłaby to dla niego katastrofa, ponieważ Mozil gra na akordeonie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Na jaw wyszło też, jak doszło do wypadku. Okazuje się, że wydarzył się on w kuchni. Artysta nie zapomniał również o słowach podziękowania. Skierował je do całej ekipy ze szpitala oraz do ukochanej żony.

"Mój palec serdeczny lewej ręki, wczoraj prawie zniknął przez głupotę szwedzkiego kucharza. Najważniejszy dla akordeonistów palec lewej ręki przez serdeczną ekipę Szpital Praski i najwspanialszą z żon Dorotę Mozil ma się dobrze. Będzie grał. Uważajcie, jak zmieniacie noże w kuchni. To czysty Muppet Show…" - napisał w sieci wyraźnie wzruszony Czesław Mozil.

Czesław Mozil - życie prywatne

Czesław Mozil 17 grudnia 2016 roku poślubił Dorotę Zielińską, z którą współtworzy aż dwie marki odzieżowe: "Czesiociuch" oraz "Cześć i Sława by Mozil". Para chętne opowiada w mediach o swoim udanym życiu.

Gwiazdor w 2016 roku otrzymał Nagrodę Polonicus za "wyjątkowy wkład w szerzenie kultury polskiej w Europie oraz za radość "bycia Polakiem", a także został wyróżniony nagrodą "Sojusznika roku" przez Kampanię Przeciw Homofobii.

