Czesław Mozil i jego żona Dorota zdradzają, czy w "Azja Express" uprawiali seks!

Czesław nigdy nie ukrywał, że został obdarzony ponadprzeciętnym temperamentem oraz że lubi seks. - Seks jest podstawą związku - podkreśla Czesław Mozil. - Seks i intymność budują relacje i stanowią o trwałości związku. Dla mnie są to ważne rzeczy - zgadza się Dorota. Para jest już siedem lat po ślubie i namiętność między nimi nie gaśnie. Kiedy z racji formuły programu „Azja Express” znaleźli się w dość ekstremalnych warunkach nie przyszło im nawet do głowy, by myśleć o seksie. - Jesteśmy wdzięczni ludziom, którzy dali nam schronienie podczas naszej wyprawy, ale muszę przyznać, że w czasie nagrywania programu nie uprawialiśmy seksu. Byliśmy potwornie zmęczeni, a do tego niemalże cały czas towarzyszyły nam kamery. Ponadto nie jest to kręcące, kiedy śpi się w pokoju chłopca, który oddał nam na jedną z nocy swój pokój - mówi „Super Expressowi” muzyk. - Przy tak dużym zmęczeniu fizycznym uprawienie seksu jest po prostu niemożliwe - dodaje Dorota. - Z czułości na jakie mogliśmy sobie pozwolić, to było przytulanie się na łyżeczkę i w takiej pozycji zasypialiśmy - uśmiecha się muzyk. - Staraliśmy się te intymność utrzymać poprzez czułe gesty i wsparcie w codzienności. Seksualnie raczej nie dałoby rady, głównie przez zmęczenie, ale też należało uszanować czyjąś gościnność - zauważa piękna żona artysty. - Podczas tej wyprawy wiele nauczyliśmy się o sobie. Troszczyliśmy się o siebie nawzajem - kontynuuje. A co na co dzień kręci ją w Czesławie? - Czesław jest dobrym i kochającym człowiekiem. Dla mnie to jest bardzo sexi - uśmiecha się projektantka, która dla swojego sławnego męża jest najpiękniejsza nawet bez makijażu. - Dorota czasem nie wierzy jak to mówię, ale dla mnie wygląda seksownie i fantastycznie w każdej sytuacji, a najbardziej rano, kiedy się budzi - rozmarzył się gwiazdor. Para świadomie zdecydowała o tym, że nie chce mieć dzieci. Tę kwestię przegadali jeszcze przed przysięgą małżeńską. Oboje przyznają, że w ich związku nie ma rutyny. Nieustannie ze sobą randkują. - Można powiedzieć, że nieustannie ze sobą randkujemy. Często w dość zwyczajny sposób, jak pójście do kina. Czasami chodzimy na umówione randki, a czasami pozwalamy sobie na spontaniczne wypady na miasto lub gdzieś dalej. Czesław jest mistrzem jeśli chodzi o spontan i to jest bardzo kręcące - uśmiecha się Dorota.

