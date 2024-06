Dagmara Kaźmierska dalej tańczy. Urządza sobie drugi "Taniec z gwiazdami"? Nie potrzebuje do tego Polsatu

Gratulacje pod wpisem Dody! Piosenkarka nie kryje swojej radości. Ma powody do świętowania!

Mimo że sprawa Dagmary Kaźmierskiej nieco ucichła, to wciąż wywołuje ogromne emocje wśród internautów. Celebrytka zniknęła z Polski. Dotychczas bardzo lakonicznie komentowała sprawę, choć obiecała fanom, że nie pozostawi jej bez odpowiedzi. Przypomnijmy, że afera wybuchła tuż po tym, jak Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z udziału z "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie show Polsatu radziła sobie gorzej niż przeciętnie, ale z odcinka na odcinek zdobywała tak dużą liczbę głosów od publiczności, że pozostawała w programie, eliminując tym samym znacznie lepiej tańczących uczestników. Ostatecznie postanowiła sama się wycofać, tłumacząc decyzję problemami zdrowotnymi.

Internauci podzieleni w sprawie Dagmary Kaźmierskiej

Niedługo potem goniec.pl ujawnił oburzające szczegóły jej wcześniejszej działalności. Co prawda celebrytka nie ukrywała nigdy, że przed karierą telewizyjną prowadziła agencję towarzyską i przebywała w więzieniu. Ale szczególny działalności i opublikowane zeznania jej "podopiecznych" rzuciły mrożące krew w żyłach światło na jej osobę. Opinia publiczna jest w jej sprawie podzielona, a obie strony sporu bardzo żywiołowo reagują na każdy sygnał od dawnej "królowej życia".

Dagmara tańczy w Egipcie. Ma prywatny "Taniec z gwiazdami"

Dagmara najwyraźniej rozliczyła się wewnętrznie ze swoją przeszłością, bo nie przejmuje się specjalnie tym, co dzieje się wokół jej osoby. Celebrytka przebywa w Egipcie, gdzie świetnie się bawi. Do sieci wrzuciła nagranie z wieczornych tańców w klubie z opisem nawiązującym do show Polsatu: "TANIEC Z GWIAZDAMI. Sezon drugi w Egipcie". Pod postem zawrzało. Fani wspierają celebrytkę: "Jest Pani nie tylko królowa życia, ale i królowa parkietu" - czytamy w komentarzach. Przeciwnicy natomiast nie odpuszczają, ani samej zainteresowanej, ani jej fanom: "Podczas gdy kobiety skrzywdzone przez Dagmarę wyznają w wywiadach, że mają zespół stresu pourazowego, wasza celebrytka tańczy. Ludzie jesteście żałośni".

