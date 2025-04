Damięcki zostawił żonę po 34 latach. Teraz wprowadza się do kochanki? Zdjęcia z Schejbal nie dają złudzeń

Kolejna strata Sylwii Peretti. Najpierw śmierć syna, a teraz to. "Znika radość i blask w oczach"

O co poszło?

Niebywałe, co Chylińska wyprawiała, gdy Wieniawa śpiewała na żywo. Maski opadły, jest nagranie

Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła metamorfozę. Tak zmieniła się do roli

Co za ciało!

Aktor Grzegorz Damięcki i scenografka Dominika Laskowska byli (a właściwie nadal jeszcze są) małżeństwem przez 34 lata. Poznali się w Teatrze Ateneum, miłość pojawiła się błyskawicznie. Para wzięła ślub w 1991 roku i doczekała się trojga dzieci: Antoniego, Aleksandry oraz Janiny. Grzegorz Damięcki przez lata był przedstawiany w mediach nie tylko jako wielka gwiazda, lecz również osoba skutecznie łącząca karierę z życiem uczuciowym: przykładny mąż, dobry ojciec, wzór do naśladowania. Piękny obrazek prysnął niczym bańka mydlana, gdy w 2022 roku Polskę obiegły zdjęcia paparazzi, na których widać, jak Grzegorz Damięcki i aktorka Magdalena Schejbal, znana głównie z roli podkomisarz Barbary Storosz w serialu stacji TVN "Kryminalni", obściskują się w miejscu publicznym. Nie szczędzili sobie czułości i pocałunków. Ale związek Damięckiego i Laskowskiej przetrwał, a przynajmniej tak się wszystkim wydawało. Żona miała wybaczyć mężowi niewierność. Myślała, że to tylko przelotny romans, który narodził się na deskach teatru przy okazji wspólnej sztuki. Teraz, jak się okazuje, prawda okazała się nieco inna, zaś dawna rana nigdy nie przestała się sączyć. Nowe zdjęcia paparazzi nie pozostawiają złudzeń. Szczegóły poniżej.

Czytaj także: Koniec 34-letniego małżeństwa Grzegorza Damięckiego. Żona aktora nie mogła już tego wytrzymać?!

Grzegorz Damięcki i Magdalena Schejbal wiją wspólne gniazdko? Żona aktora złożyła papiery rozwodowe

Kilka dni temu tabloidy ujawniły, że Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska jednak się rozwodzą. To ona miała złożyć papiery rozwodowe, a dawna zdrada mężczyzny - być może utrzymywana do dziś - była gwoździem do trumny tego małżeństwa. Najnowsze zdjęcia, na których uchwycono Damięckiego i Schejbal, wznawiają masę plotek.

- Spotkali się rano w centrum Warszawy, po czym poszli na szybkie śniadanie do wietnamskiej knajpki. Magdalena i Grzegorz ukryli się w zacisznej wnęce lokalu. Tam nie szczędzili sobie uczuć, całowali się i czule przytulali. Następnie poszli do kamienicy obok restauracji, gdzie spędzili ponad trzy godziny - zdradza informator ShowNews.

Rzeczywiście na zdjęciach widać, jak para wychodzi z mieszkania z ciężkimi kartonami, potem wkładają je do samochodu, a humory im dopisują. Całość miała trwać nawet trzy godziny. Internauci spekulują, że Damięcki wprowadza się do kochanki, albo że razem będą wić nowe gniazdko. Gdy przygotowywaliśmy ten materiał, żadne z nich nie skomentowało jeszcze tych doniesień. Nie wiadomo, czy w ogóle się na to zdecydują.

Zobaczcie galerię zdjęć: Damięcki i Schejbal wiją wspólne gniazdko? Noszą ciężkie kartony

Sonda Wybaczyłabyś zdradę? Nie, nigdy! Nie wiem, ciężko "gdybać" Tak, jeśli kocham to wybaczam