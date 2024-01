Nie do wiary, jakie wykształcenie ma Daniel Martyniuk! Prawdziwy szpan

Maryla Rodowicz wściekła po koncercie: "k.., to ci przyp...". Tak ją potraktowano w sylwestra

Wygrała w sądzie z PiS. Teraz wróciła do TVP Info. Jej mąż to gwiazda TVN24

Daniel Martyniuk wywołał awanturę

Daniel Martyniuk znów wpadł w poważne tarapaty. Przypomnijmy, że w sylwestrową noc syn Zenka Martyniuka skandalicznie zachowywał się w hotelu, w którym nocowały gwiazdy występujące podczas "Sylwestra z Dwójką" w TVP. Celebryta awanturował się, krzyczał i w końcu został zakupy w kajdanki i zgarnięty przez policję. - Pijani ludzie, których zbytnio poniosła fantazja podczas witania Nowego Roku to w Zakopanem standard. Co roku podobnych interwencji mamy sporo. Zazwyczaj jednak wystarczy do kogoś podejść, poprosić, by się uspokoił i faktycznie tak się dzieje. Tym razem było inaczej. Ten pan to się czuł naprawdę wielką gwiazdą. Krzyczał do nas "czy wy wiecie, kim ja jestem?" - relacjonował w rozmowie z Onetem ochroniarz. Najgorsze jest to, że - jak mówiła nam jego mama - Daniel Martyniuk miał obiecać "że będzie grzeczny i nie przyniesie mu wstydu". Danuta Martyniuk miała podstawy do tego, by myśleć, że syn dotrzyma obietnicy. W końcu zaledwie siedem dni wcześniej wrzucił na Instagrama rozczulające nagranie, na którym jest łagodny jak baranek. Poza tym Daniel Martyniuk to naprawdę poważny facet. W końcu mało kto może pochwalić się takim wykształceniem jak on.

Daniel Martyniuk wykształcenie

Syn Zenka Martyniuka miewa zachowania, które - delikatnie mówiąc - chluby mu nie przynoszą, ale z drugiej strony celebryta w swoim życiu miał wiele momentów, które mogą rodziców napawać dumą. Na pewno Daniel Martyniuk pochwalić się może swoim imponującym wykształceniem. Mało kto wie, że syn Zenka Martyniuka po zdaniu matury ukończył słynną Akademię Morską w Gdyni. Właśnie tam zdobywał uprawnienia nawigatora. Studia te bez wątpienia nie należą do łatwych. W jednej z rozmów z "Super Expressem" Zenek Martyniuk nie krył dumy z powodu sukcesów syna. - Świetnie mówi po angielsku, a dzięki swojej pracy w zawodzie żeglarza zwiedził już kawał świata. Pływał na katamaranie oraz na jachtach przewożących kontenery: m.in. na trasie Antwerpia – Liverpool oraz do Filadelfii - zdradził legendarny gwiazdor disco-polo. O takim wykształceniu, jakie zdobył Daniel Martyniuk, marzy wielu młodych chłopaków. Na pewno ukończenie takiej szkoły to spory szpan.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Daniel Martyniuk