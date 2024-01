Syn Zenka Martyniuka oszukał matkę?! Płakać się chce po słowach Danuty Martyniuk!

Syn Zenka Martyniuka pojechał z ojcem do Zakopanego, gdzie lider grupy Akcent występował podczas sylwestrowego koncertu dla TVP. Wypad Daniela Martyniuka do stolicy polskich gór zakończył się potworną awanturą. Celebryta w ordynarny sposób wyzywał swoją żonę i był agresywny wobec gości hotelowych - m.in. zabrał smyczek od skrzypiec Marcinowi Skabie z zespołu Joanny Liszowskiej. W końcu syn Zenka Martyniuka został zakuty w kajdanki i zawinięty przez policję. W rozmowie z "Super Expressem" do sprawy odniosła się Danuta Martyniuk. - Nic nie wiem. Do mnie takie informacje jeszcze nie dotarły. Może nie chcieli mnie denerwować. W tym roku postanowiłam sylwestra spędzić w domu, z dala od tego szumu medialnego. Zostawili mi pieska pod opieką i pojechali się bawić. Daniel obiecywał ojcu, że będzie grzeczny i nie przyniesie mu wstydu, dlatego zgodził się go zabrać - wyjawiła nam żona żona Zenka Martyniuka. Wygląda na to, że syn słowa nie dotrzymał i po prostu oszukał matkę. Danuta Martyniuk miała podstawy, by przypuszczać, że jej syn zachowa się godnie. W końcu jeszcze siedem dni wcześniej wrzucił na Instagrama nagranie, na którym gra i śpiewa świąteczny przebój "Last Christmas". Był przy tym łagodny jak baranek.

Syn Zenka Martyniuka aresztowany w sylwestra