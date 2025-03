Daniel Martyniuk znalazł nowy sposób na rozładowanie stresu. Zenek go ostrzegł

Daniel Martyniuk już został uznany za największego skandalistę polskiego show biznesu. I choć sam jest synem gwiazdy disco polo, często przebija ojca w liczbie komentarzy na swój temat. Zenek Martyniuk żyje zacnie i spokojnie, za to Daniel to "wieczny buntownik". Daniel i Zenek Martyniuk - jaka jest ich relacja? Kiedy Daniel Martyniuk na swoim profilu na Instagramie, zaatakował w niewybrednych słowach ojca, Danuta Martyniuk nie wytrzymała. Matka wyznała mediom, że jej syn jest uzależniony od alkoholu i narkotyków i w dodatku nie chce się leczyć. Wyraźnie żona Zenka miała dość. Zenek Martyniuk wtedy milczał taktownie i wyraził jedynie nadzieję, że w Wigilię podzieli się z synem opłatkiem. Nie wiadomo, jak dokładnie wyglądało Boże Narodzenie 2024 w domu Martyniuków, ale niedawno Daniel znów wszystkich "postawił na baczność". Kiedy wrzucił na swój profil na Instagramie filmik z Las Vegas, na którym tylko spróbował śpiewać piosenkę, ale nie był w stanie złożyć jednego zdania, wyglądało, że jest w fatalnym stanie i pod wyraźnym wpływem używek. Teraz zaś możemy zobaczyć kolejną odsłonę Daniela Martyniuka i to takiej, jakiej nikt się nie spodziewał, ale wielu mu życzyło Zenek Martyniuk komentuje nowe wyczyny Daniela To, co dzieje się z Danielem, skomentował sam Zenek Martyniuk. Król disco polo dodał przy tym, że ostrzegał syna. Okazuje się, że Daniel znalazł zupełnie nową formę terapii dla siebie. Teraz jego profil na Instagramie aż "kwitnie" od pięknych widoków i radości!

Z tych gór to codziennie do mnie dzwonił. Był na Słowacji, bo zimą nie miał czasu. Faustyna to nie może i nie jeździła. A Daniel to na desce zjeżdżał z takich tras, że tylko go ostrzegałem przed kontuzją.

Okazuje się, że Daniel z ciężarną Faustyną wybrał się w góry na Słowację. Młody Martyniuk pokazał na Instagramie filmiki, na których zachwyca się pięknymi widokami, wjeżdżając wagonikiem na wysoką górę. I wygląda na to, że świetnie sobie radzi, szusując na desce w zimowych okolicznościach przyrody. Tak trzymać, panie Danielu!