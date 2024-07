Daniel Olbrychski stanie na ślubnym kobiercu? Co za wiadomości!

Daniel Olbrychski przed laty znany był z rozwiązłości. Mężczyzna złamał niejedno kobiece serce. Był także trzykrotnie żonaty - ostatni raz z Krystyną Demską-Olbrychską. Jakiś czas temu do mediów dotarły informacje o kolejnym ślubie aktora. Do plotek odniósł się sam zainteresowany.

Zobacz też: Daniel Olbrychski został zwyzywany w tramwaju. Na jego widok ludzie zaczęli wysiadać

Daniel Olbrychski weźmie kolejny ślub?

Jednym z najbardziej komentowanych romansów w PRL-u była relacja Daniela Olbrychskiego oraz Maryli Rodowicz, która budziła ogromne emocje. Przystojny gwiazdor spotykał się z wokalistką w czasie swojego pierwszego małżeństwa - wtedy jego żoną była Monika Dzienisiewicz. Nie można się więc dziwić, że ta relacja nie przetrwała.

Zobacz też: Premiera filmu "1953. Walka o nadzieję". Na ekranie legenda polskiego kina

Daniel ożenił się po raz drugi - z Zuzanną Łapicką. Para doczekała się córki - Weroniki. Z pozamałżeńskiej relacji Daniel doczekał się syna Viktora Longo. Drugie małżeństwo Daniela Olbrychskiego również szybko się rozpadło.

Aktor szczęście znalazł u boku Krystyny Demskiej, którą poślubił w 2003 roku. Zakochani wzięli ślub cywilny, jednak od dłuższego czasu mówi się, że zakochani chcieliby powiedzieć sobie sakramentalne tak. W rozmowie z dziennikarzami plejada.pl Olbrychski wyjawił, że tego nie wyklucza. Okazuje się, że jest to możliwe, ponieważ po śmierci Zuzanny Łapickiej znowu może ponownie złożyć przysięgę w kościele.

"Może, może... Miałem w życiu jeden ślub kościelny - z Zuzią Łapicką. Wzięliśmy rozwód, potem jeszcze parę lat byliśmy razem, a potem nasze drogi się rozeszły, a ja związałem się z Krysią. Teraz po śmierci Zuzi możemy wziąć ślub kościelny" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Zobacz też: Daniel Olbrychski mocno o prezydencie: Mam powód, żeby nigdy nie podać ręki Andrzejowi Dudzie

Daniel zdradził również, że dzień po śmierci jego drugiej żony aktorka Maja Komorowska, która była świadkową na ślubie Olbrychskiego i Łapickiej, skontaktowała się z nim i zaproponowała, że może pełnić tę samą rolę w kościele, gdy aktor zdecyduje się na ślub z Demską.

"Gdy planowałem ślub z Zuzią, zastanawialiśmy się, kto jest dla nas nieskazitelnym przykładem wiary - kto mógłby być naszym świadkiem. I pomyśleliśmy o moim świętej pamięci bracie - wybitnymi fizyku, a także o Mai Komorowskiej - wielkiej artystce, która jest skromna i piękna wewnętrznie jednocześnie. Proszę sobie wyobrazić, że dzień po śmierci Zuzi Maja zadzwoniła do nas i powiedziała, że w związku z tym, że owdowiałem, mogę teraz wziąć ślub z Krysią. Ona jest głęboko wierząca i ślub cywilny to dla niej za mało. Zaproponowała, że zostanie naszą świadkową. Było to bardzo wzruszające" - mówił w wywiadzie Daniel.

Chociaż Daniel jeszcze nie planuje ślubu kościelnego, to w najnowszej rozmowie wyznał, że ma już kilku kandydatów na świadka oraz świadkową.

"Księży, których cenimy i którzy mogliby nam udzielić ślubu, też by się kilku znalazło. Ale to, co działo się w Kościele w ostatnich latach, odrzuca mnie od tej instytucji. Przecież kiedyś to była opoka" - powiedział w rozmowie z dziennikarzami Plejady.

Zobacz też: Olbrychski zaprasza na marsz Tuska. Specjalny wiersz uderzający w Dudę, Kaczyńskiego i Morawieckiego

Zobacz naszą galerię: Daniel Olbrychski pójdzie w ślady Krzysztofa Rutkowskiego? Zrobi to samo ze swoją żoną. Pobłogosławiła ich wielka gwiazda

Sonda Z jakich ról znasz Daniela Olbrychskiego? "Potop" "Ogniem i mieczem" "Pan Wołodyjowski"