Danuta Rinn i Bogdan Czyżewski poznali się na początku lat 60., kiedy oboje byli już znanymi postaciami na polskiej scenie muzycznej. Ona, obdarzona przepięknym głosem i niepowtarzalnym stylem, była jedną z czołowych wokalistek tamtych lat. On z kolei był utalentowanym wokalistą, który zdobył serca wielu fanów swoją charyzmą i ciepłym głosem.

Danuta Rinn i Bogdan Czyżewski stworzyli piękny duet nie tylko na scenie

Wspólna praca muzyczna Danuty Rinn i Bogdana Czyżewskiego nie ograniczała się tylko do romantycznego związku, ale także do współpracy artystycznej. Para została małżeństwem w 1964 roku.

To była nieustająca balanga. Mieszkaliśmy z Danutą w Warszawie przy Czerniakowskiej 40. Danka lubiła przyjmować gości, prowadziła dom otwarty. Wśród warszawskiej estradowej bohemy funkcjonowało hasło: "Jedziemy do Rinn, u niej zawsze jest coś do zjedzenia i wypicia" - mówił po latach Czyżewski w wywiadzie dla "Retro".

Mimo iż związek Rinn i Czyżewskiego początkowo wydawał się być idealny, z biegiem lat zaczęły pojawiać się problemy, które wpłynęły na ich relację. Podobnie jak wiele par w show-biznesie, także oni zmagali się z różnicami charakterów, a także z presją życia publicznego. W późniejszych latach ich życie uczuciowe zaczęło się psuć, co doprowadziło do rozstania. Rinn chciała stabilizacji, on z kolei chciał podbić cały świat. Danuta Rinn i Bogdan Czyżewski rozwiedli się w 1974 roku. Koniec ich małżeństwa był również końcem ich słynnego muzycznego duetu. Kobieta po rozwodzie załamała się i odsunęła w cień.

Momentem przełomowym w jej życiu była propozycja od Włodzimierza Korcza i Jana Pietrzaka. To właśnie wtedy zaproponowali Danucie Rinn zaśpiewanie piosenki "Gdzie ci mężczyźni?". Utwór szybko stał się hitem i ponownie wyniósł artystkę na szczyt. Gwiazda ostatnie lata swojego życia spędziła w Domu Aktora w Skolimowie. Zmarła 19 grudnia w 2006 roku.

