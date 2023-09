Dawid Podsiadło i Maria Dębska. Maskują się czy nie są razem? Nowe zdjęcie aktorki

Dawid Podsiadło obecnie jest najbardziej rozchwytywanym polskim piosenkarzem. Niedawno zapełnił Stadion Narodowy, a bilety na koncert rozeszły się w absolutnie rekordowym tempie. Na topie jest także Maria Dębska, która zyskała wielką popularność dzięki roli w filmie "Bo we mnie jest seks", gdzie świetnie zagrała Kalinę Jędrusik. Potem wystąpiła m.in. w filmie "Listy do M. 5". O rzekomym romansie Dawida Podsiadły i pięknej aktorki huczy już od jakiegoś czasu. Ani piosenkarz, ani aktorka jednak nie potwierdzili tego, że są razem. Opcje są zatem dwie: albo dobrze się maskują, albo ich związek istnieje wyłącznie w umysłach niektórych fanów. Jakkolwiek by było, wielkie emocje wywołało najnowsze zdjęcie, które Maria Dębska zamieściła na Instagramie. Widzimy ją w towarzystwie innego mężczyzny, znacznie od siebie starszego. Chodzi o wybitnego aktora - Mirosława Bakę.

Maria Dębska oczarowana Mirosławem Baką. Co na to Dawid Podsiadło?

Internaci są zachwyceni fotką, a jej pikanterii dodaje podpis. Maria Dębska jest oczarowana Mirosławem Baką! - Mirek Baka nie ma Iinstagrama, więc nie dowie się, że publicznie wyznaję mu podziw, wdzięczność i miłość aktorską do grobowej deski. Gigantyczną przyjemnością jest grać z tak wspaniałym partnerem - napisała aktorka, która zagrała z Mirosławem Baką w "Edukując Ritę". Czy Dawid Podsiadło ma powody do zazdrości? A może wcale go nie obchodzi to, z nim fotografuje się Maria Dębska?

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Dawida Podsiadły i Marii Dębskiej